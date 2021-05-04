Китай надеется на диалог между США и КНДР

Посол Китая в ООН Чжан Юнг заявил в понедельник, что надеется, что США пересмотрят свою политику в отношении Северной Кореи и будут уделять больше внимания диалогу, а не давлению, сообщает Голос Америки.

Президент Байден остановился на новом подходе по отношению к Пхеньяну: оказание давления с помощью дипломатии на Северную Корею, чтобы та отказалась от ядерного оружия и баллистических ракет. Вместе с тем он не будет стремиться к большой сделке с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил в пятницу Белый дом.