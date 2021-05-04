Китай надеется на диалог между США и КНДР

Посол Китая в ООН Чжан Юнг заявил в понедельник, что надеется, что США пересмотрят свою политику в отношении Северной Кореи и будут уделять больше внимания диалогу, а не давлению, сообщает Голос Америки.

Президент Байден остановился на новом подходе по отношению к Пхеньяну: оказание давления с помощью дипломатии на Северную Корею, чтобы та отказалась от ядерного оружия и баллистических ракет. Вместе с тем он не будет стремиться к большой сделке с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил в пятницу Белый дом.

| 2021-05-04T01:33:15+04:00 4 мая 2021, 08:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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