Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) считает, что Китай может попытаться установить контроль над Тайванем мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года.

«Здесь идут также политические споры. Есть две партии. Одна из них хочет разговаривать с Китаем, а партия [главы администрации Тайваня] Цай Инвэнь не хочет быть частью Китая. По моему мнению, ближайшие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что Китай попытается повлиять на эти выборы и установить контроль над островом без единого выстрела», — сказал он в вышедшем в эфире в воскресенье интервью телекомпании NBC.

Делегация конгрессменов США во главе с Макколом на этой неделе посетила Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Официальный Пекин считает остров одной из провинций КНР. (ТАСС)

