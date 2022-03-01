Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, и тот заверил в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что глава украинской дипломатии подробно проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.

Он обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.