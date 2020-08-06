Киргизия сообщает о ранении пограничника при стрельбе со стороны Таджикистана

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии получил ранение в результате выстрела со стороны Таджикистана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Неизвестные лица выстрелили по пограничнику со стороны Таджикистана, предполагается, что выстрел был произведен из охотничьего ружья, указано в сообщении ГПС Киргизии.

По данным пресс-службы, военный получил сквозное ранение руки, ему была оказана медицинская помощь, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.