Кино снимать — не страной управлять

Владимир Зеленский, как прекрасный артист, всегда выделялся умением понять, что именно может принести ему успех, какое именно шоу нужно показать. Именно этот навык им был продемонстрирован снова, когда Владимир Зеленский, теперь уже президент Украины, сделал Новогоднее обращение к гражданам своей страны. В этом году оно было создано в формате беседы с маленькими украинцами. Именно им Зеленский и рассказал о прошедшем годе.

Речь была красиво выстроенной. «В этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились – супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучители. Наши суперпожарные и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной», — рассказал Зеленский детям, но обращался он ко всем гражданам страны.

Он рассказал также о том, что по всей Украине построено 150 мостов и 4000 километров новых дорог. Он поведал о том, что проценты кредитов для бизнеса в Украине могут быть не 20, 18 или 14 процентов, а 5 %, 7% или 9%. А ещё, 2020 год, по словам Зеленского, напомнил, что такое тишина. Слова «сегодня не стреляли». Дни, когда в новостях говорят: «За сутки нет потерь». Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе», — указал он. А под конец, он поделился мечтой написать на песке на пляже в Ялте «Крым — Украина».

Казалось бы, как минимум, с телевизионной точки зрения, все получилось неплохо. Но, в том все и дело, что жизнь — не видео, которое можно снять и выложить в сеть или показать по телеканалам. Кстати, Новогоднее обращение Зеленского, каким-то волшебным образом пошло гулять по сети до того, как его показали по телевидению. В Азербайджане такое немыслимо. Но Украина всегда готова была всех удивлять.

Еще, добавлю, и тем, что сразу два местных телеканала — «5 канал» и «Прямой» — второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Невольно начинаешь думать о том, что было бы, если бы у Виктора Ющенко, Леонида Кравчука или Леонида Кучмы также было бы желание делать Новогоднее обращение. Так, боюсь, телеканалов бы на всех не хватило.

Но, вернемся к речам Зеленского. Как минимум, странным и спорным предметом для гордости является то, что в Донбассе не стреляли количество дней, о котором он заявил. Ведь контроль над этой частью Украины не восстановлен. Там по-прежнему есть власть сепаратистов и террористов из «ЛНР» и «ДНР», которых активно поддерживает Россия. И украинцы, увы, снова не услышали от Зеленского, как он собирается решать эту проблему.

В этих условиях, его мечта о возвращении Украине Крыма звучит еще более странно. Нет, мечтать не вредно, но глава государства все же должен уметь предлагать своим гражданам и четкий план претворения этой мечты в жизнь. А у Зеленского этим и не пахнет. Кроме того, юзеры напомнили, что Ялта находится на южном берегу полуострова, где нет песчаных пляжей — только крупная галька.

После чего пошла гулять по сети фраза: «Когда Украина вернет Крым? Когда галечный ялтинский пляж станет песчаным!». Впрочем, даже не эта ошибка спичрайтеров президента Украины стала наиболее обсуждаемой. Ему припомнили о скандалах, которые уже привели к тому, что именно Зеленского украинцы назвали главным разочарованием года.

Вовсю говорилось о том, что коррупции в стране стало больше, что Украина умудрилась вляпаться в ряд громких скандалов. Например, с «вагнеровцами». Об этом, кстати, в 2021 году будет фильм на Netflix и там у Зеленского будет роль, которую он сыграл и которая у него восторга не вызовет, как не вызовет она восторга и у всех, кто увидит эту ленту. Ну и, напоследок, Зеленскому напомнили о его обещании снизить тарифы на электроэнергию и газ.

Постановлением Кабинета министров с 1 января 2021 года устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии. Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.

Стоимость холодной воды для бытовых потребителей также увеличится. В среднем с января тарифы на воду вырастут на 10-15%. Их повысили из-за того, что выросли тарифы на передачу электроэнергии, а расходы на электричество составляют в тарифе на холодную воду более 50%.

Естественно, что одно подорожание потянуло за собой другое. Кроме того, тарифы на тепло поднялись по всей Украине. С 1 января 2021 года тепло подорожало от 5,5% до почти 50% в зависимости от региона.