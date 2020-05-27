Кино будет: CinemaPlus готовит сюрпризы и открывает крупнейший на Кавказе кинотеатр

В Азербайджане открыты музеи, утверждены новые правила их посещения, но по-прежнему остаются закрытыми концертные залы и кинотеатры.

К слову, пандемия нанесла большой ущерб индустрии синема, последствия которого, как считают специалисты, будут ощущаться годами. Уже в середине февраля, после закрытия всех 70 тысяч кинотеатров на территории ставшего источником вируса Китая, голливудские студии принялись подсчитывать убытки от недополученных сборов в местном прокате. Сама китайская киноиндустрия при этом потеряла за три месяца с начала года больше 2 миллиардов долларов.

Все крупные долгожданные релизы этого лета перенесены на 2021 год. Как пишет Forbes, если кинотеатры будут закрыты как минимум до июля, то убыток одного только американского кинобизнеса составит не меньше 4 миллиардов долларов, и это если брать в расчет исключительно кинопрокат.

В число перенесенных «коронавирусом» премьер попали такие долгожданные киноманами фильмы, как 25-я серия бондианы «Не время умирать», «Форсаж 9», продолжение картины «Люди Икс», комиксный блокбастер Marvel «Черная вдова» и мн. др. Ряд работ над крупными фильмами был приостановлен в процессе съемок. Это новые «Аватар», «Матрица», «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Макбет» Джоэла Коэна, «Аллея Кошмаров» Гильермо Дель Торо и др.

В Баку деятельность кинотеатров в связи с ведением карантина была приостановлена с 14 марта.

На данный момент все еще нет информации о том, когда кинотеатры вновь откроют свои двери для посетителей. Азербайджанские киноманы пребывают в ожидании этого события. И главный вопрос, который возникнет у зрителей после открытия кинозалов, будет упираться в афишу: что смотреть, учитывая, что самые ожидаемые премьеры перенесены на следующий год?

В интервью # ситуацию прокомментировала пиар-менеджер сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасанова:

“Ни для кого не секрет, что в связи с закрытием кинотеатров кинопрокатчики столкнулись с серьезными проблемами. Но после открытия, мы общими усилиями выйдем из сложившейся ситуации. На данный момент релизы фильмов, выход которых был запланирован на июль и август, остаются в силе. В дополнении к этому, если даже кинотеатры откроются в ближайшее время, то у CinemaPlus есть хорошие фильмы, которые мы сможем предложить своим зрителям», — заявила Гасанова, подчеркивая, что азербайджанские фильмы, которые были в прокате до начала пандемии, заново будут доступны для показа.

При этом, сеть кинотеатров планирует увеличить эти сеансы.

«Таким образом, у отечественных фильмов появится больше шансов быть достойно оцененными со стороны зрителей», — сказала Нармин Гасанова.

CinemaPlus готовит и грандиозный сюрприз для своих посетителей.

Так, по окончании эпидемиологического кризиса в центре Баку, на берегу Каспийского моря в торговом центре Dəniz Mall откроется самый большой на всем Кавказе кинотеатр с новейшей технологией 4DX.

«Наших зрителей ждет множество сюрпризов, о которых мы сообщим вместе с датой открытия кинотеатров», — заявила пиар-менеджер киносети.