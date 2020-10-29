Ким Кардашьян «обломала» Армению

Армения все глубже погружается в болото проблем. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 85 034, сообщает армянский Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 2 383 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 272 человека (плюс 29 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 354 (плюс 2 за минувшие сутки).

То есть, РА является не только «лидером» по числу заразившихся коронавирусом, но и по количеству погибших от него на Южном Кавказе. А в пересчете на душу населения они демонстрируют и вовсе одни из самых плачевных показателей в мире. Но все эти беды ничто по сравнению с территориальными и людскими потерями Армении на фронте. Да, военно-политическое руководство РА пытается скрывать все эти потери, но шила в мешке не утаишь.

И вот уже азербайджанские хакеры взломали базу данных Минобороны Армении и получили список погибших армянских оккупантов. Как сообщает Musavat.com, в список вошли 5 468 человек. Среди погибших были солдаты и высокопоставленные офицеры. Плюс, МО Азербайджана публикует видео, свидетельствующие об успешном уничтожении техники и живой силы врага, а также кадры с освобожденных из-под оккупации территорий.

И вот уже «герой Арцаха», генерал Виталий Баласанян выступил с призывом. «Уже месяц армянин ведет борьбу не на жизнь, а на смерть против заклятого врага. В этот критический момент обращаюсь с призывом ко всем арцахцам, моим боевым друзьям и всему армянству, проживающим в «Арцахе», Армении и за рубежом: под угрозой наше государство и государственность, наша Родина, Арцах и армянство, сейчас дорога каждая минута -все к оружию!», — говорится в призыве.

Истеричный тон этого обращения говорит об аховом положении, в котором оказались оккупанты. И пока премьер-министр РА Никол Пашинян продолжает насиловать телефон, названивая всем возможным политикам из самых разных стран мира, иные граждане страны-оккупанта все громче просят о помощи известных армян из диаспоры. В частности, аналитик Карен Бекарян сделал соответствующее заявление.

«Пришло время нашим соотечественникам в разных странах мира, роль и вес которых позволяет им вести прямой диалог с лидерами стран и лицами, принимающими решения, стать частью дипломатической службы «Арцаха», получить статус посла с особыми полномочиями, и попытаться в этом статусе представить миру голос Арцаха, ожидания Арцаха, и, наконец, право Арцаха на защиту от агрессии на самых высоких платформах и уровне», — отметил он.

Огромные надежды в этом вопросе армянская сторона связывала с Ким Кардашьян, которая обрела известность благодаря видео порнографического характера, после чего высосала все возможное из такой скандальной «славы». Сейчас она является обладательницей огромного состояния. Частью которого, по мнению жаждущих и страждущих граждан РА, Ким вполне могла бы поделиться во имя продления агонии армии РА. Да и помощи «Арцаху» от нее ждут давно.

Не зря же именно Кардашьян в РА возвели в ранг кумиров, примеров для подражания среди подрастающего поколения. Ее, мол, все в США знают. И если герой кинофильма «Мимино», объясняя привилегированное положение стюардесс, говорил, что они футболиста Иштояна видят, то Кардашьян, по мнению граждан РА, видит всех значимых американских политиков, «звезд». А стало быть, она должна не только про «геноцид армян» им безостановочно рассказывать, но и использовать свой рот ради помощи Армении и «Арцаху».

Но, все эти надежды накрылись медным тазом. Кардашьян устроила в честь своего 40-летия многолюдную вечеринку на тропическом острове и выложила в «Твиттере» фото с собственными комментариями. Критики немедленно обвинили ее в бестактности в разгар эпидемии. «Я удивила мой ближний круг поездкой на частный остров, где мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально», — написала она, имея в виду пандемию Covid-19.

Именинница и компания танцевали, катались на велосипедах, купались с китами, плавали на каяках и смотрели кино вечером на пляже. И это в то самое время, когда Армения бьет все новые рекорды по числу заболевших коронавирусом и умерших от него! Это в то самое время, когда политическая импотенция Никола Пашиняна, с которым Ким фотографировалась, становится очевидной всем и каждому! Это в то самое время, когда из РА криком кричат о важности помощи этой стране в деле удержания остатков оккупированных территорий Азербайджана! Какие танцы с китами, какое катание на всем, что можно?! Руками и ртом нужно работать Ким — то есть кричать на всю Америку о бедах РА и махать кулаками в адрес Азербайджана. Это в теории. А на практике, она просто кайфует.

Причем, явно кичась своим богатством, как и все те, кто совершил стремительный прыжок из грязи в князи. «Я понимаю, что для большинства эти радости сегодня недоступны. Жизнь снова напомнила мне, насколько привилегированное существование я веду», — написала Кардашьян. Что означает практически полное цитирование известной фразы экс-президента и экс-премьера России Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Будут ли после этого армянские девушки молиться на Ким, будут ли армянские юноши и дальше смотреть видео о ее первых шагах к «славе», прогнозировать не берусь. Но то, что она «обломала» Армению конкретно — факт .