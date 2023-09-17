Глава Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию. Его бронепоезд отправился в КНДР со станции Артём-Приморский-1, сообщили государственные российские СМИ.

За время шестидневного визита северокорейского лидера между КНДР и Россией не было подписано каких-либо официальных договорённостей. По крайней мере, публично о подписании двусторонних документов не сообщалось.

Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник, 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

Западные СМИ перед визитом Кима и в его ходе со ссылкой на источники сообщали, что он мог вести переговоры с российскими властями о двустороннем сотрудничестве в военной сфере – в том числе и о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Такие поставки противоречили бы международным санкциям против КНДР. В Вашингтоне предупредили, что в случае таких поставок США введут дополнительные санкции и против Пхеньяна, и против Москвы.

Российские официальные лица прямо не опровергли возможность таких поставок, заявив лишь, что Россия соблюдает свои обязательства. Путин заявил, что северокорейских наёмников на фронт в Украину посылать не будут. (svoboda.org)