Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал резкое заявление в адрес стран Запада, пригрозив военным ответом со стороны Северной Кореи в случае агрессии против России. Он подчеркнул, что готов отдать приказ об отправке вооруженных сил КНДР на защиту РФ, назвав это «священным долгом» Пхеньяна.

«Если прислужники США и Запада с их дешевым, бракованным оружием не откажутся от опасных замыслов военного нападения на наше братское государство — Российскую Федерацию — и вновь попытаются атаковать, я без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР. Это будет сделано в соответствии с духом и статьями корейско-российского договора. Я считаю это нашим священным долгом как брата и боевого соратника», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также оправдал участие Северной Кореи в войне на стороне России, назвав его реализацией суверенного права на защиту союзника. «Лучшие сыновья корейского народа, ответив на приказ Родины и считая территорию союзника своей, плечом к плечу с российской армией сражались в одном окопе и ценою крови разбили общего противника», — заявил он, добавив, что «правительство КНДР в данный момент зорко следит за безумным поведением Киева».

Активизация военно-политических связей между Москвой и Пхеньяном стала особенно заметной после визита Владимира Путина в Северную Корею в июне 2024 года. Тогда лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнерстве, который был ратифицирован осенью. Документ предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон союзник обязан немедленно оказать всестороннюю помощь — как военную, так и иную, — всеми доступными средствами.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что КНДР направила около 15 тысяч военнослужащих для участия в боях против ВСУ на территории Курской области. По данным Сеула, по меньшей мере 4000 северокорейских солдат были убиты или ранены — в том числе из-за недостаточной подготовки к современной войне. Москва и Пхеньян долго не подтверждали эти сведения, однако в апреле Северная Корея официально признала факт участия своей армии в войне на стороне России.

Кроме того, как сообщает Reuters, Северная Корея в настоящее время обеспечивает до половины артиллерийских боеприпасов, необходимых российской армии для продолжения военных действий. В отдельных частях, по оценке агентства, зависимость от северокорейских поставок достигает 100%.

На этом фоне в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить российских военнослужащих на помощь КНДР, если та окажется под угрозой. (moscowtimes.ru)