Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике с его тетей

Ким Гён Хи — некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, — впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало отчет и фотографию с праздничного концерта по поводу лунного Нового года, где присутствовал Ким Чен Ын. На снимке Ким Гён Хи в традиционной корейской одежде ханбоке сидит рядом с женой Ким Чен Ына — Ри Соль Чжу, всего через одно сиденье от племянника.

Без учета лидера страны и его супруги, в сообщении ЦТАК имя Ким Гён Хи упомянуто вторым после председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.