Ким Чен Ын передумал воевать против Южной Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Юга. Как передает ТАСС, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Об этом лидер КНДР заявил в ходе предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва.

По данным агентства, на заседании были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также различные документы, отражающие «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Ранее стало известно, что в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР. Это произошло спустя несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.