Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK со ссылкой на публикацию газеты Rodong Sinmun.

«Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием», — приводит телеканал слова северокорейского лидера. Отмечается, что на пленуме Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.

Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к «трудному походу» ради улучшения жизни населения страны. «Трудным походом» называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.