Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за инцидент с гибелью южнокорейского чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения южнокорейским гражданам в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море. Об этом сообщает в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [этот инцидент] стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», — приводит агентство текст послания Ким Чен Ына.

В полученном Сеулом послании также содержатся заверения, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов», отмечает агентство.

По его данным, северокорейская сторона признала, что произвела более 10 выстрелов по южнокорейцу, оказавшемуся в ее территориальных водах, а затем сожгла его плавательное средство.(ТАСС)