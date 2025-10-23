Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен считает, что президент США Дональд Трамп может поспособствовать налаживанию отношений Сеула и Пхеньяна посредством диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сказал это CNN.

«Я надеюсь, что Трамп и Ким Чен Ын смогут вести диалог. (…) И я также полагаю, что президент Трамп хочет достижения мира во всем мире. Поэтому я просил его взять на себя роль миротворца», — заявил Ли Чжэ Мен.

Телеканал отмечает, что шансы на встречу Трампа с Ким Чен Ыном на следующей неделе в Южной Кореи остаются довольно небольшими.

«Если два лидера — США и Северной Кореи — смогли бы вдруг встретиться, полагаю, было бы хорошо», — сказал тем не менее Ли Чже Мен.

На вопрос журналиста, что бы южнокорейский президент хотел передать Ким Чен Ыну, если бы тот смотрел это интервью, Ли Чже Мен заметил, что «разговор с ним был бы важен для решения многих проблем».

Он обратил внимание, что напряженность на Корейском полуострове усугубилась в последние годы, однако вновь заявил о необходимости стремления к миру и диалогу.

Трамп отправится в Южную Корею на саммит АТЭС, который запланирован на 31 октября — 1 ноября.