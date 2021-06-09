Баку и Киев в эти дни обсуждают новые пути развития туризма, сообщает #. Пандемия Covid-19 нанесла большой урон этой сфере, и по самым скромным прогнозам мировых экспертов, «выкарабкиваться» придется не менее трех лет.

Повсеместное смягчение карантина позволило людям снова подняться на борт самолета и отправиться на отдых. Хороший повод для того, чтобы прилететь в дружественную страну, и на официальном уровне, да еще и с конкретными предложениями поговорить с коллегами и членами правительства о сотрудничестве.

Делегация из Киева прибыла в расширенном составе: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, начальник Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Радова, президент Ассоциации въездных туроператоров Украины Мария Юхновец, Президент Ассоциации делового туризма Украины Вадим Грабарчук, президент Украинской Ассоциации медицинского туризма, врач-гематолог Виолетта Янишевская, президент Всеукраинской Ассоциации гастрономического туризма Алексей Волков и др.

Представители туризма подписали с азербайджанскими коллегами и партнерами дорожную карту сроком на три года.

В рамках туристической презентации «Дни Киева в Баку», на которую были приглашены в том числе и представители СМИ, участникам в деталях был представлен весь спектр туристического потенциала украинской столицы. И главное — Киев вновь готов принимать туристов из Азербайджана! Авиакомпания МАУ (Украина) на данный момент совершает 4 рейса в неделю по маршруту Баку – Киев и обратно, Buta Airways (Азербайджан) – 2 раза. Средняя стоимость билетов, как было отмечено на презентации, составляет 145-177 долларов США.

Карантин ввел новые требования для туристов, и прежде всего – наличие у каждого пассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, медицинская страховка, которая в настоящий момент является обязательной для всех гостей, прибывающих в Украину. Вот, пожалуй, и все. Без визы и каких-либо разрешений турист из Азербайджана может находиться на территории Украины не более 90 дней.

В числе прочего, украинские туроператоры предлагают гражданам Азербайджана популярные трехдневные туры «В Киев на week-end», подчеркивая, что в среднем это предложение обойдется туристу в 300-500 евро.

На вопрос #, какой вид туризма у азербайджанцев в приоритете в Украине, Марина Радова ответила, что преимущественно жители нашей страны едут за медицинским туризмом.

«На втором месте – гастрономическое направление», — подчеркнула она.

В ходе презентации начальник Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации рассказала о современном Киеве с акцентом на историческую значимость столицы и ее культурные ценности. Сегодня в столице Украины насчитывается 500 скверов, 127 парков, 33 театра, 50 музеев, 3 объекта наследия ЮНЕСКО, 2 международных аэропорта, крупнейший из которых — Борисполь, ежегодно принимал до 6 миллионов пассажиров в год до пандемии.

«Киев – безопасный город», — отмечают спикеры в масштабе все еще действующей пандемии. Сделать тест можно в различных городских лабораториях и даже в аэропорту.

Развивает Киев и новое для себя направление — шопинг-туризм. В столице имеется свыше 50 шопинг-моллов, представлены 140 брендов из 26 стран, 17 международных брендов спортивных товаров, 14 ювелирных брендов и мн.др. Большой популярностью пользуются гастрономические туры в столицу Украины. Было отмечено, что помимо богатой украинской кухни и национальных изысков, сегодня в Киеве представлена кухня со всех уголков планеты, а во многих ресторанах работают повара из Японии, Франции, Италии, Азербайджана и т.д.

Одной из главных новостей, которая была озвучена в ходе презентации, стало известие о том, что Киев начинает развивать инклюзивный туризм и активно разрабатывает специальные маршруты и предложения для людей с ограниченными физическим возможностями.

Киев идет в ногу со временем и сегодня готов принимать экстремалов со всего света. Для поклонников острых ощущений предусмотрены туры на вертолете, в том числе и по ночному Киеву, и множество других различных развлечений.

Но, пожалуй, самое горячее предложение – это туры в зону отчуждения, в Чернобыль. Городская администрация не ведет статистику туристов в эту печально известную на весь мир локацию, но наибольший интерес к поездке в Чернобыль сегодня проявляют граждане США. Отчасти, как считают представители турагенств, это связано с выходом сериала «Чернобыль».

Делегаты из Украины за несколько дней пребывания в Баку смогли оценить и легендарное азербайджанское гостеприимство.

«Много слышал о Баку, но приехал впервые. Город с уникальной культурой и богатой историей. Утро в Баку, вид на безмятежный Каспий – это непередаваемые впечатления. Я понял, что Баку не спутать ни с одним из городов мира», — говорит Вадим Грабарчук.

Говоря о медицинском туризме, Виолетта Янишевская подчеркнула, что сегодня украинские врачи демонстрируют успехи по таким направлениям, как пластическая хирургия, стоматология, офтальмология, реабилитация, а также активно продвигает революционное решение в мире медицины, как клеточная терапия. Неизменный интерес остается у туристов к различным санаторно – курортным зонам.