Украинское военное командование просит США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным объектам, сообщает Associated Press.

«Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта. Обычные боеприпасы не могут до них долететь. С помощью ATACMS мы можем многое сделать, чтобы разрушить их командные центры», — сказал агентству командир артиллерии в Харьковской области с позывным Гефаст.

21 июня два украинских чиновника, пожелавшие остаться анонимными, сообщили The Washington Post, что разрешение США, позволяющее ВСУ наносить удары по военным объектам в России, не распространяется на ключевые российские аэродромы.

По словам собеседников издания, Соединенные Штаты установили ограничение на использование своего оружия в пределах 100 километров от границы, а аэродромы расположены на большем удалении. Американские чиновники в ответ на просьбу TWP прокомментировать данную информацию заявили, что она не соответствует действительности, однако не назвали точное расстояние, на которое ВСУ разрешено бить оружием США вглубь России.

Россия в начале весны значительно усилила обстрелы украинской критической инфраструктуры, а 10 мая начала наступление в Харьковской области, которое, впрочем, вскоре удалось остановить. Новая эскалация Кремлем украинского конфликта вынудила западные страны усилить поддержку Украины. В частности, президент США Джо Байден подписал документ о выделении $60,64 млрд на военную помощь Киеву. О крупнейшем с начала войны пакете помощи ($3,2 млрд) объявила и Великобритания. 14 государств разрешили Украине бить поставленным ими оружием по военным объектам на территории России. Это США, Германия, Канада, Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Изначально Вашингтон ограничил применение своего оружия лишь российскими регионами, прилегающими к Харьковской области. Однако 18 июня советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Украина может использовать американское оружие для обстрела российских военных объектов не только у границы с Харьковской областью, но и в любых приграничных регионах, откуда исходит для нее угроза. «Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — сказал Салливан.

Согласно заявлению члена сенатского комитета США по делам вооруженных сил Майка Раундса, ВСУ уже не менее одного раза ударили по российской территории: в начале июня Украина с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожила как минимум две пусковые установки и несколько вспомогательных машин системы противовоздушной обороны С-300/С-400 в Белгородской области. Эту информацию подтверждают осведомленные источники Politico. (moscowtimes.ru)