Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отклонил предложение Ирака выступить посредником на переговорах с Москвой. В ходе визита в Багдад он вновь заявил, что Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории. Кулеба подчеркнул, что в то время как Украина рассматривает «Ирак как страну, которая способна навести мосты. Россия идет в наступление, и это самое большое препятствие на пути к миру».

По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад «имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность» и «готов быть на службе мира». «Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира», — приводит агентство AP его слова на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой. (DW)