В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня 6 и 7 января.

Как подчеркнул в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия.

«Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории… РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется «временное перемирие». Лицемерие оставьте себе…», — подчеркнул Подоляк.

Позже в переданном журналистам комментарии Подоляк назвал такой жест Кремля «исключительно пропагандистским».

«Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки», — считает советник главы ОП.

Также, по его словам, задание у РФ одно — «немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума и новая линия разделения».

«Вот циничный смысл указания Путина о «временном прекращении огня». Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ», — добавил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил Кремлю на призывы ввести так называемый «режим прекращения огня» на Рождество, как это якобы сделала Россия.

Как он написал в своем микроблоге в Twitter, объявление российскими оккупантами «режима прекращения огня» – это ложь и лицемерие.

«Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет шайка мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мрази, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певучей тишине украинской ночи», – подчеркнул Данилов. (УНИАН)