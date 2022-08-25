Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, согласно которому обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Согласно плану, Великобритания соглашается предоставлять экспертизу от престижных британских частных организаций, а также передаст 5 автобусов для улучшения мобильности населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме этого, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортной, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с Министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Как отметил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс, согласно пакету поддержки «Укрзализныци» в объеме 10 млн фунтов стерлингов, будет приобретено оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей и свыше 120 контейнеров для транспортировки зерна. (УНИАН)