Кешикчидаг: Срочно решить проблему, пока она не стала предметом для провокаций извне

С началом предвыборной кампании в Грузии вновь обострилась тема спорного средневекового монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи). Ультранационалистическая организация «Грузинский марш» предъявила ультиматум властям Азербайджана в течение 10 дней принять справедливое решение по Давид Гареджи, пишут СМИ. Причем эта организация известна тем, что давно подозревается в близости к Москве.

Напомним, нынешнее обострение началось с того, что Главная прокуратура Грузии в сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержала бывшего начальника службы пограничных отношений Департамента по соседним странам МИД Грузии Ивери Мелашвили и бывшего главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву. По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации границы руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид Гареджи.

Они до сих пор под арестом, а вызовы и допросы бывших высокопоставленных чиновников по этому делу в Главпрокуратуре происходят практически каждый день.

Например, 21 октября в Главпрокуратуре Грузии проходил допрос заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия. По существующей информации, Дарсалия опрашивали по поводу Давид Гареджи, передает Грузия Online.

За день до того, 20 октября в Главпрокуратуре по делу Кешикчидаг допрашивали бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности Николоза Вашакидзе. Причем Вашакидзе давал показания следствию уже во второй раз. Известно, что согласно предыдущим показаниям, он не смог вспомнить детали соглашения демаркационной комиссии в 2006-2007 годах. Николоз Вашакидзе был заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии с 2000 по 2012 год, а также занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Он также занимал эту должность в период, когда Главпрокуратура начала расследование по факту передачи части территории Грузии другой стране в августе этого года.

Вероятно, это уже делишки правящей партии «Грузинская мечта», которую тоже подозревают в использовании этого вопроса в предвыборных целях. При этом уже часто можно читать мнения различных грузинских политологов о том, что в целом всё это не очень-то дружественное поведение в отношении стратегического партнера Азербайджана, который сейчас находится в военном положении, и т. д.

Получается, чем ближе выборы, тем больше внимания теме Кешикчидаг. Почему, зачем? Может, готовится какой-то «победный выхлоп» ближе к дню голосований? Типа, громкого приговора бывшим чиновникам делимитационной комиссии. В целом всё это видится как какой-то неуклюжий пиар, который может закончиться печально для этих бывших госслужащих.

Эту ситуацию прокомментировал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я не думаю, что «забавы» на тему Давид Гареджи, которые устроили перед выборами власти и контролируемые с разных сторон маргинальные группы, могут быть восприняты в Баку как недружественный шаг в отношении Азербайджана, так как ровно точно в тот же момент в Марнеули поддерживать власти приехал президент SOCAR, как это происходит каждую предвыборную кампанию. А значит, между Тбилиси и Баку все в порядке, и все процессы согласованы.

Касаемо самой темы Давид Гареджи, я давно считаю, что решение этой проблемы на поверхности: этому объекту нужно придать статус культурного наследия двух народов, и обеспечить общий свободный доступ к нему с обеих сторон. Если бы всем сторонам не было периодически выгодно использовать спор по Давид Гареджи в своих целях, вопрос бы давно решили к общему удовлетворению.

По-моему, всем пора одуматься и понять, что вопрос нужно просто взять и решить на основе дружбы и партнерства. Примеры других советских территориальных мин замедленного действия ярко показывают, что политические игрища между странами могут приводить к самым ужасным последствиям, поэтому друзьям нужно все такие споры исключить, чтобы защитить себя как от давления извне, так и от провокаций изнутри.

Политолог-международник Ильгар Велизаде тоже выразил # свою точку зрения на этот вопрос:

— Эта тема достаточно изучена. Решающая сторона здесь — это госорганы Азербайджана, потому что эта территория находится под юрисдикцией АР. Речь идет о госгранице, а она имеет особый режим. Наша граница включает в себя соответствующие инженерные сооружения, пограничные столбы, нейтральную полосу и т. д. На всем протяжении азербайджано-грузинской границы вся эта специальная инфраструктура в значительной степени присутствует.

А на участке Кешикчидаг, естественно, можно внести определенные корректировки с учетом исторического значения этого объекта. Азербайджанская сторона практиковала доступ на этот объект религиозных паломников, туристов со стороны Грузии, и ограничивала время их пребывания на этом объекте определенными часами. Однако после ряда провокаций с грузинской стороны, контроль над этим участком границы был усилен. Это объяснимо, и я думаю, грузинская сторона тоже это понимает.

Что касается карт, можно найти карты и постарше, например, 20-х годов ХХ века. В процессе административно-территориального размежевания, которое проводилось в советские годы несколько раз, административные границы между союзными республиками менялись. И Азербайджан опирается на те административные границы между республиками, которые существовали к моменту развала СССР. То есть, грузинские власти могут найти карты, которые относятся и к дореволюционной эпохе, однако, согласно международно-правовой практике, единственно релевантными картами в данном случае должны считаться те, которыми пользовались республики перед развалом СССР. Эти карты были утверждены Верховными советами АзССР и ГССР. Это очень важный, ключевой момент. Они и сейчас продолжают действовать.

Поэтому внутренние разборки могут быть разными. Но не судить же теперь грузинский парламент 60-х годов, который утверждал карту Грузинской ССР.

Мы в двусторонних отношениях с Грузией опираемся на принципы добрососедства, невмешательства в суверенные дела друг друга. И я думаю, несмотря на разночтения между экспертами, несмотря на то, что комиссия все еще работает над вопросом Кешикчидаг, эти принципы будут доминировать и кризиса в отношениях двух наших стран не будет.