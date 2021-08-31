Совсем немного осталось до начала учебного года и перед студентами, не имеющими жилья в городах, где они учатся, вновь встал жилищный вопрос. Снимать квартиру для многих недешево, даже если арендную плату делят 2-3 студента. Студенты арендуют в основном дешевые квартиры, которые у нас представлены в сегменте ветхого жилья, а его из-за сноса становится все меньше. Нужны общежития, социальное жилье для учащихся вузов, но с этим в нашей стране проблемы.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов отметил, что в среднем 17-18% всего жилого фонда арендуется. Из общего числа этого жилого фонда где-то треть арендуется студентами, которые приезжают в Баку из регионов. Все студенческие общежития забиты, при этом многие находятся в неважном состоянии.

«Даже в советское время, когда была плановая экономика, существовала острая нехватка жилья для студентов. Что произошло за последние 30 лет? Численность населения выросла почти на 20%. В начале 90-ых годов не было такой высокой урбанизации, сельское население не так активно переселялось в города, в том числе для получения образования. А еще надо учитывать, что после оккупации наших территорий население, проживавшее там, переселилось в основном в крупные города. Соответственно, спрос на общежития вырос, но новые общежития не строили. Все, что у нас есть, в основном строили при СССР. Исключение – несколько небольших кампусов, которые были построены в последнее время, но это не составляет и 1%», – заявил он.

У некоторых вузов есть достаточно территории для строительства общежитий, но, по словам Азадова, нужна государственная поддержка. Сами вузы тоже должны тратить на эти цели свои средства, ведь высшее образование в Азербайджане отчасти платное.

Он отметил, что наши законы в основном базируются на европейских законах. Жилищный кодекс страны по большей части международного уровня. В нем есть в том числе подраздел, касающийся социальной аренды.

– У государства должно быть жилье для социальных нужд, то есть жилье для студентов, пожилых, многодетных, малоимущих и других категорий, нуждающихся во временном проживании. Такой жилой фонд для аренды должен быть на балансе государства, а определенные слои населения должны им пользоваться. Если говорить о студентах, то жилой фонд для них находится на балансе учебных заведений, – сказал эксперт.

Как говорит Азадов, социальная аренда предусмотрена в законодательстве и в большинстве развитых стран данный жилой фонд существует. Он сдается в аренду государством за небольшую цену и обычно находится на балансе муниципалитетов. У муниципалитетов в Азербайджане своего жилого фонда почти нет. Это открывает перспективы для развития: муниципалитет, собирая пошлины, может строить на своей территории социальное жилье, в том числе и для студентов. Строительство может осуществляться в рамках совместной программы с тем или иным университетом.

«Я уже поднимал вопрос о том, что город надо строить вширь. На загородных территориях надо создавать комплексы социального жилья. В нашей стране много тех, кто нуждаются в социальной помощи. Можно было бы, – предлагает эксперт, – построить комплексы, в которых бы жили как те, кто нуждаются в уходе, так и студенты, которые за ними ухаживают. Престарелым нужно опекунство и общение с молодежью, молодежи тоже может быть интересен такой опыт. И неплохо было бы создавать на данной территории небольшое производство для престарелых, например, типографии, где бы печатали то, что необходимо для университетов. Тогда будет и хотя бы частичная занятость этих людей, и взаимовыгодный интерес».