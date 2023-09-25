Протестная акция студентов, выступающих против высокой арендной платы за жилье, началась в Риме и, как ожидается, в ближайшие дни охватит 25 городов Италии. Учащиеся разбивают палаточные городки перед зданиями университетов.

Студенты требуют от правительства принять срочные меры, «чтобы иметь возможность учиться и работать в Италии, не эмигрируя за границу». «Мы вновь разбиваем палатки у [Римского университета] «Сапиенца». Мы решили провести акцию протеста, потому что правительство продолжает игнорировать высокую стоимость обучения и жилищный кризис, не предлагая никаких конкретных решений. Нас обманули обещаниями, которые мы получили до начала лета», — сообщили протестующие.

Студенты у стен римского учебного заведения уже развернули транспарант с призывом тратить государственные средства на решение жилищной проблемы, а не на конфликт в Украине.