«Вопрос, связанный с семью селами Газахского района, является предметом делимитации. ГПС участвует в работе соответствующей комиссии по делимитации».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

По его словам, после решения вопросов, связанных с делимитацией, будут проведены демаркационные работы: “После этого ГПС выполнит поставленные перед ним задачи, связанные с этим вопросом».