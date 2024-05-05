Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» в Украину. Об этом заявил в своей статье для Asia Times бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений «Иностранного легиона», — написал он.

По словам Брайена, первую группу французских военных уже направили на передовую в Донбасс.

Брайен утверждает, что первая группа легионеров, прибывшая на Украину, насчитывала всего около 100 человек из примерно 1500 солдат, которых Париж намерен отправить.