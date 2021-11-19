Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проблема непризнанного Приднестровья может быть решена только мирным путем, через переговоры.

«Мы хотим иметь прагматичные, конструктивные отношения с Россией, прилагаем к этому усилия, результат этих усилий зависит от обеих сторон. В повестке переговоров между нашими странами — приднестровская проблема. Идут дискуссии, наши мнения часто расходятся. Наша позиция передается через министерство иностранных дел и европейской интеграции, Россия отмечает наши действия. Но нужно продолжать диалог, так как эта проблема может быть решена только мирным путем, через переговоры», — сказала Санду в пятницу на пресс-конференции.

Комментируя отсутствие контактов с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и предстоящие президентские выборы в регионе, Санду сообщила, что не планирует встречи с лидерами непризнанного Приднестровья.

«Мы считаем нелегитимными эти выборы, так что мы ничего не ждем по этому поводу. Есть контакты на других уровнях. Был разговор между премьер-министром [Молдовы] и товарищем Красносельским, потому что там наши люди, и есть вопросы, которые надо обсуждать», — сказала Санду. (ТАСС)