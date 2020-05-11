Кенуль Исмайлова: Несмотря на пандемию, Инклюзивная школа искусств будет процветать

Известный художник, член Союза художников и директор Инклюзивной школы искусств Кенуль Исмайлова, известна также своей активной общественной деятельностью. Во время карантина она принимает активное участие в развитии Инклюзивной школы искусств, оказывая со своей командой большую поддержку людям с ограниченными физическими возможностями.

В интервью # Кенуль Исмайлова высказалась на эту и другие актуальные темы:

— Многие творческие люди признаются, что во время самоизоляции наконец-то осуществили проекты, до которых раньше руки не доходили. А как этот вынужденный перерыв отразился на вашем творчестве?

— У меня все скорее наоборот: ситуация с пандемией не дала осуществиться большим международным проектам, в которых я должна была участвовать этой весной. Те, кто хорошо знаком с моей творческой деятельностью знают, что я являюсь членом международной ассоциации деятелей искусств UASB, которая готовила ряд проектов. В Баку была запланирована большая международная выставка, и в связи с этим к нам должны были приехать художники из тюркских стран. Потом участникам предстояло отправиться в Турцию и Грузию.

Также я должна была принять участие в выставке, которая была запланирована в Москве, и в крупном международном фестивале «Место встречи», проведение которого планировалось в мае в Баку.

Как видите, весна для меня должна была проходить в ярких, насыщенных красках творчества. Поэтому для меня как для творческой натуры, которая любит постоянно находиться в движении, общаться с интересными творческими людьми вся эта ситуация стала большим шоком. Но я нашла в себе силы не унывать. Депрессия — это не мое! Считаю, что если что-то не получается, значит время для этого еще не пришло. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.

— Но уверена, что и сложа руки, вы тоже не сидели…

— Конечно, на карантине я не сидела, сложа руки. Когда нет возможности заниматься живописью, я берусь за декоративно-прикладное искусство, в моем случае это художественная вышивка. За время изоляции я закончила одну из своих работ, которую вышивала уже несколько лет. В связи с тем, что на вышивку у меня мало времени, я была очень рада, что появилась возможность целиком отдаться любимому делу и даже успела начать и почти довести к завершению новую работу.

Кроме того, сейчас я стараюсь освоить новый для меня вид прикладного творчества – алмазную мозаику. Посмотрим, что из этого получится. А за то время, пока я вышивала, прослушала огромное количество аудиокниг, это — еще одно моё любимое занятие. Словом, позитивный человек в любой ситуации будет искать хорошие стороны.

— Многие творческие люди развлекали себя различными челленджами в Интернете. Поддерживаете ли вы подобные инициативы?

— К челленджам отношусь, в целом, нормально. Это зависит от того, какой он. Иногда в Instagram мы наблюдаем разные челленджи, и не все они безобидные и позитивные. Понравился проект звезд Голливуда, снятый ими за время карантина. По-моему, получилось очень креативно и смешно. К тому же, приятно видеть в одном ролике столько замечательных артистов.

Также очень понравился трогательный челлендж наших отечественных звезд и телеведущих, где они вместе приготовили торт, а потом этот десерт оказался в детском доме… Сама бы я не стала участвовать в проектах подобного рода, это немного не мое.

— А какое мнение сложилось у вас о созданной на карантине и ставшей популярной группе «Изоизоляция» в соцсети Фейсбук, где люди копируют шедевры живописи, не выходя из дома?

— На мой взгляд, это было очень интересно и креативно. Некоторые образы очень впечатлили и восхитили сходством с легендарными полотнами. Если бы у меня была возможность, я создала бы образ легендарной «Джоконды» Леонардо да Винчи, или как она еще называется «Мона Лиза». Во-первых, потому что люблю это произведение, а во-вторых, меня почему-то очень часто сравнивают с этим образом. Не буду скрывать, мне это очень приятно и было бы очень интересно побывать именно в этом образе.

— Поговорим о виртуальных занятиях, в том числе по изобразительному искусству. Насколько, на ваш взгляд оправдан подход, получивший особую популярность за время карантина, и проходят ли онлайн уроки в руководимой вами Инклюзивной школе искусств?

— Считаю, что любой вид обучения оправдан, главное, чтобы было желание работать над собой, учиться чему-то новому. Да, конечно, мы работаем над этим, но для учеников Инклюзивной школы искусств, созданной в рамках проекта «Обеспечение прав и благосостояния женщин-инвалидов и ветеранов Карабахской войны», финансируемого из государственного бюджета Азербайджанской Республики, через Министерство труда и социальной защиты населения, при поддержке Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Народонаселения ООН, нужен особый подход, так как это ученики с ограниченными возможностями здоровья.

У многих из них, к сожалению, нет компьютеров и совсем нет навыков использования компьютерных технологий и интернета, что не может меня не печалить. Как я выяснила, многим просто нельзя использовать компьютер по состоянию здоровья, и поэтому родители не устанавливают Интернет дома, иным, установить все необходимые коммуникации не позволяет финансовое положение.

Но для тех, кто действительно хочет чему-то научиться, практически нет преград.

Сейчас наша школа использует телефонные коммуникации и программы, которые могут помочь всем нам. Школе очень повезло с командой: особо хочу отметить профессиональный подход педагогов. Мы не только проводим онлайн-занятия по рисованию, вязанию и резьбе по дереву, но и записываем интересные уроки, которые будут выкладываться на странице в соцсети Фейсбук под названием UNDP Azerbaijan, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с ними в удобное время.

В целом работы очень много, предложений и больших проектов тоже достаточно, и я уверена, что все это мы сможем воплотить в жизнь.

Несмотря на ситуацию с пандемией, Инклюзивная школа искусств будет процветать, потому что у нас сильная команда, которая работает не покладая рук, успешно преодолевая все сложности. И главное — у нас есть ученики, которые, невзирая на проблемы со здоровьем, хотят учиться, добиваться успеха. Это очень радует и вдохновляет.

— Три главные вещи, по которым вы больше всего соскучились, находясь дома на карантине…

— Первое это, конечно же, живопись, потому что я не пишу картины дома, а студия, где я работаю, находится в самом центре города и по понятным всем причинам сейчас закрыта. Второе – это работа в любимой креативной компании Amapola Exclusive Events. Также очень скучаю и по нашему дружному коллективу, ведь там каждый день как праздник, и все друг друга поддерживают в любой ситуации. И, наконец, третье – очень скучаю по интересным мероприятиям и общению с друзьями.