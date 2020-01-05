Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Об этом 3 января она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, у нее с супругом гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом родилась девочка, которую назвали Рэддикс.

«Мы хотим защитить частную жизнь малыша, поэтому не будем публиковать фото или делиться какими-либо подробностями», — написала Диаз, добавив, что ребенок покорил сердца родителей сразу же.

В марте 2018 года сообщалось, что Диаз ушла из кинематографа, чтобы полностью посвятить себя семье. (iz.ru)