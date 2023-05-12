Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности вмешательства России в президентские и парламентские выборы в Турции, подчеркнув, что такие данные распространяют лжецы.

Вчера единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу разместил пост в Twitter на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы.

«Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. <…> Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — сказал Песков журналистам в пятницу.

В целом он подчеркнул, что РФ «весьма и весьма дорожит двусторонними отношениями с Турецкой Республикой». «Потому что она [Турция] до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся», — добавил пресс-секретарь президента РФ. «И эта позиция весьма импонирует нам», — отметил он. «Страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера», — заключил Песков.

Кемаль Кылычдароглу в интервью агентству Reuters ответил на вопрос, почему он обвинил Россию во вмешательстве в выборы: «Я бы не писал твит, если бы у нас не было конкретных доказательств». Лидер НРП сказал: «Мы считаем неприемлемым, чтобы другая страна вмешивалась в избирательный процесс в Турции в пользу какой-то одной партии. Я хотел, чтобы весь мир знал об этом. Вот почему я открыто сделал этот призыв в Твиттере».