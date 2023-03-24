Казахстан с апреля введет систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию, передает портал Eurasianet.

Таким образом Казахстан хочет продемонстрировать западным странам, что не помогает России обходить санкции через систему параллельного импорта.

Как сообщает портал, Астана не планирует ограничивать торговлю с Россией, но и идти на санкционные риски также не намерена.

Ранее сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

Два источника связали это с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров.(gazeta.ru)