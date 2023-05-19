Власти Казахстана выступили против того, чтобы регион Центральной Азии становился ареной для геополитического противостояния. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его словам приводит пресс-служба в Telegram-канале.

С заявлением казахстанский глава государства выступил во время саммита Китай — Центральная Азия, проводимом в Сиане.

«Казахстан высоко ценит роль КНР и ее весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств…», — подчеркнул Токаев.

Как добавил президент Казахстана, у Китая сохраняется твердая приверженность принципам невмешательства.

По словам Токаева, Казахстан поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии.

«Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста…», — отметил президент республики.

Еще Токаев подчеркнул, что в Казахстане намерены добиваться того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством созидания.