В Армении продолжают бесноваться разного рода горе-эксперты, которые считают, что канувшая в Лету карабахская хунта имеет право на существование. Так, ранее бывший министр юстиции Армении Геворг Даниелян заявил, что указ лидера карабахской хунты о самороспуске с 1 января 2024 года «не может иметь силы, так как не соответствует никаким правовым нормам».

Вслед за Даниеляном, лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о необходимости формирования «правительства Нагорного Карабаха в изгнании».

«Никто не имеет права распускать Республику Арцах, она была сформирована в ходе референдума и только народ может это сделать. А народ полностью сконцентрирован в Армении, поэтому должен иметь свое правительство в изгнании, а также парламент», — сказал Саркисян.

По его словам, это «позволит проводить курс по сохранению Карабаха, поддерживать идею его возвращения в будущем».

«Нужно действовать быстро и оперативно. Следует показать, что мы не смирились и не смиримся с азербайджанской оккупацией», — отметил Саркисян.

Эстафету от Саркисяна принял эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян, который заявил о том, что «депутаты парламента Нагорного Карабаха должны обратиться в Верховный суд Нагорного Карабаха для признания недействительным указа президента Самвела Шахраманяна».

«В мире нет прецедентов и нет института самороспуска государства, тем более, со стороны руководителя страны. В этом плане не нужно делать мишенью президента Нагорного Карабаха. Более того, его нужно поблагодарить за этот резко нелогичный, антиконституционный указ. Так как чем более антиконституционным он является, тем легче его обжаловать и признать недействительным», — сказал Айвазян.

Именуемому себя экспертом по конституционному праву Айвазяну все же стоит ознакомиться с историей бывшей Югославии, а именно с процессом ликвидации «Республики Сербская Краина» в Хорватии в 1996-1998 годах, а также сепаратистского режима Тамил-Илама на Шри-Ланке в 2008 году. Оба сепаратистских режима прекратили свое существование после проведения военной операции по восстановлению конституционного порядка.

Несмотря на эти яркие примеры успешной борьбы с сепаратизмом, Айвазян все же настаивает на создании «правительства в изгнании». «Все мы знаем, что атрибуты государства – население, территория, власть и т.д. Из составных частей мы потеряли только территорию, но существует институт правительства в изгнании», — отметил Айвазян.

Обратите внимание на его последние слова. Он заявил, что «мы потеряли только территорию», отождествляя территорию Карабахского региона Азербайджана с частью Армении. Фактически Айвазян сам себе противоречит, не замечая этого. Но это неудивительно, когда мы имеем дело с армянскими горе-экспертами. Они живут в своем иррациональном мирке и думают иными категориями, продолжая состязаться в том, насколько у кого больше больной фантазии.

А тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян на недавнем саммите в Гранаде подписал декларацию, в которой Карабах признает территорией Азербайджана. Исходя из этого факта горе-экспертам необходимо задуматься, насколько легитимным будет создание в Армении «правительства в изгнании», идея которого еще не реализовалась, но стала поводом для насмешки. Карабахская хунта даже не имела официального признания со стороны Армении, не говоря уже о международном признании. И тут еще в Армении хотят создать «правительство Карабаха в изгнании», забывая о печальном опыте существования «правительства Западной Армении в изгнании», созданного в Париже в 2011 году.

Учредители этого квазиобразования считают эту структуру правопреемником арбитражного решения президента США Вудро Вильсона. Здесь следует напомнить, что Сенат США в 1920 году отклонил мандат над Арменией и, как следствие, арбитражное решение Вильсона на определение ее границ. То есть, это решение не содержало под собой юридическую основу и не имело правовых последствий.

Но это существенное обстоятельство не остановило поток больной фантазии. 17 декабря 2015 года «правительство Западной Армении» подало иск в Конституционный суд Российской Федерации, требуя денонсации российско-турецких договоров. Естественно, Конституционный суд России отклонил этот абсурдный иск. А в 2021 году «правительство Западной Армении» подало иск против Республики Армения с требованием принятия Акта о независимости Республики Армения, опубликованного 28 мая 1919 года, и восстановить 12 мандатов армян «Западной Армении в парламенте Армении».

И сейчас на арену может выйти очередная абсурдная квазиструктура, которая все всякого сомнения станет еще одним предметом для насмешек.