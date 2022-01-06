Есть расхожее мнение, что политика является грязным делом. Возможно, это и так, но, как и в любой профессии, можно заниматься чем-то, в данном случае политикой, не испачкавшись. Увы, не у всех это получается. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, как развиваются события в Казахстане, где социально-экономические требования в итоге переросли в политические.

Увы, не обошлось без погромов. В СМИ уже говорится о том, что общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам 92 миллиона долларов. Число погибших силовиков в Алмате выросло до 13, двое из них обезглавлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру. Кроме того, 353 сотрудника казахстанской полиции получили ранения.

Далее все увидели, что премьер-министр Армении, которая сейчас председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ, принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Об этом заявил Никол Пашинян на своей странице в Facebook. «В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — указал он.

Данное решение уже вызвало, мягко говоря, удивление у многих политологов. Как минимум, в части наличия доказательств вооружённого нападения со стороны другого государства против Казахстана, вмешательства извне в события в этой стране. В этой связи имеет смысл привести слова, сказанные в интервью телеканалу «Настоящее время» бывшим премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдином. По его словам, в стране росли коррупция и бедность, причем на глазах беднеющего народа была роскошь небольшой группы их сограждан. «Вообще-то рост цен на все, в том числе на еду. Это был абсолютный перебор со стороны правительства, непродуманный глупый шаг. В стране, где добывается нефть, особенно в том крае, где добывается нефть и газ, и вдруг такой скачок цен – это всего лишь повод, все накапливалось из-за системы, все накапливалось из-за обид. В столице можно было избивать и арестовывать небольшую группу многодетных матерей, можно было наказывать, арестовывать и убивать представителей профсоюзов, но когда на площади выходит огромная масса рабочего класса, молодых мужчин, то нужно уже договариваться», — отметил Кажегельдин, подчеркнув, что жесткие меры можно применять только по отношению к врагу. «Я не думаю, что у президента, который называет себя избранным президентом, врагами могут быть собственные граждане», — заключил он.

Такая вот позиция. Как минимум, достойное внимания и, возможно, дающее совсем иной, отличный от того, которого придерживается руководство РК, представление о случившемся в этой стране.

Также замечу, что Китай надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и считает происходящее там внутренним делом этой страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Это и есть пример того, как можно «сохранить лицо» даже в большой политике. Есть еще один такой пример. Кыргызстанские войска в случае отправки в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ не будут противостоять протестующим, а будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев. «В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша (парламента — ред.) военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности», — заявил он. И это тоже достойная уважения позиция.

Увы, не все могут таким похвастаться. И вот уже член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», — сообщает Minval.az. Он сделал такое заявление на фоне массовых протестов в стране и подготовке к вводу туда контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прежде всего, российских и белорусских военных.

«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – написал депутат в своем фейсбуке. Хамзаев также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке, что, по его мнению, может служить подтверждением «русской земли».

Такие провокационные речи, да еще и сказанные членом комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, усиливают позицию тех, кто утверждает, что президент Токаев решил разменять сохранение власти в РК на сдачу государственных и национальных интересов. Проще говоря, его обвиняют в предательстве Казахстана, в действиях, отвечающих имперским амбициям России. Многие из «говорящих голов», профессиональных провокаторов сейчас активно развивают тему «защиты русских в Казахстане». Это и есть пример того, какой грязной может быть большая политика.