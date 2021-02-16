Кавказская пчела практически потеряна – пчеловоды ищут альтернативу, эксперты предупреждают о последствиях

Пчеловодство в нашей стране пока не отличается производительностью. Многие пчеловоды отмечают, что одним из условий для развития пчеловодства является завоз пчелиных маток с высокой продуктивностью. Но в ряде случаев возникают проблемы с их импортом, так как не всегда можно доставить такую продукцию в страну. Согласно закону Азербайджанской Республики «О пчеловодстве», с целью сохранения местных видов импорт в страну других видов пчел ограничен.

Пчеловод Руслан Далаев в беседе с # сказал о том, что местная кавказская пчела менее продуктивна, чем ввозимые виды. Это связано с отсутствием селекции, для которой нужны будут десятилетия, хорошие специалисты, а также большие средства.

Пчеловод Олег Багров в свою очередь отметил, что завозят в основном такие виды, как карника и карпатка. По его словам, климат тех мест, откуда их завозят, приближен к нашему, так что они здесь прекрасно адаптируются. Пчеловод подчеркнул, что они способны производить больше меда и более легки в уходе.

У нас не осталось кавказской пчелы, в том виде, в каком она должна быть. Вопросом сохранения этого вида должны были заниматься соответствующие государственные институты. В советское время именно так и было. Но сейчас кавказская пчела изменилась из-за того, что после распада СССР, эта сфера осталась без контроля, сюда завозили другие виды. Об этом # сказал председатель общества пчеловодов Исмаиллинского района Андрей Антифеев.

«Сейчас мы ищем альтернативу, чтобы пчела была и миролюбивая, и продуктивная. Изменился климат, и это тоже надо учитывать и приспосабливаться к новым условиям», – сказал он.

С завозом, как говорит Антифеев, проблемы есть, ведь пчела – живой груз и важно, чтобы не было задержек на таможне. Но, по его словам, завоз, безусловно, должен строго контролироваться, так как иначе ситуация может ухудшиться.

Он отметил, что восстановить популяцию кавказских пчел возможно, если взять материал для этого из России и Турции. Это серьезный вопрос. В Гахском районе в горах нашли линию кавказской пчелы, и надо с ней работать. Но это опять-таки должно делать государство, привлекать генетиков, селекционеров, пчеловоды это сделать не смогут.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев сказал в беседе с #, что виды, которые интродуцируют из привычной среды обитания в иную, нехарактерную для них, начинают самоуничтожаться, и что самое страшное – наносить ущерб той среде и тем видам, которые исконно живут на той территории, куда их переселили. Это порой приводит к непредсказуемым последствиям не только среди их сородичей, но и среди других видов биоразнообразия — начиная от растений и заканчивая животными. Это превращается в большую проблему и ученые мужи потом не понимают, как ее решать.

«Я обеими руками, как эксперт, который участвовал в проектах по сохранению биоразнообразия как в Азербайджане, так и за рубежом, против интродукции, пусть даже для повышения эффективности той или иной сферы деятельности, в данном случае пчеловодства. Закон «О пчеловодстве» грамотно и правильно трактует то, что важно сохранить местные виды», – подчеркнул Гараев.

По его словам, у каждого народа существуют свои способы национальной идентичности, в том числе это продукты питания. Мед кавказской пчелы – исконный продукт агробиоразнообразия Кавказа. Нельзя допустить, чтобы этот вид пчел исчез.

«Кстати, из-за интродукции мы фактически лишились местных пород коров. Наша исконная горная порода коров маленькая, легкая. Да, она не дает тех удоев, что голландские породы, но наши коровы не вытаптывают склоны, не способствуют эрозии почв. Они всегда жили на этой территории, не нанося ей ущерб. Того молока, которое они давали, было достаточно. Оно по жирности, питательности было гораздо выше. Завозные коровы стали проблемой для окружающей среды и самого вида, так как не уживаются тут, не способны к свободному выпасу на горных лугах, не способны преодолевать вертикальные склоны. В результате, – говорит эксперт, – мы теряем собственный продукт, собственное биоразнообразие, и ничего не приобретаем. То же может быть и с пчелами. Это мое мнение и мнение множества международных организаций по охране природы».

Каждый вид или подвид того или иного вида естественным образом эволюционирует в историческом процессе. И он приспосабливается к климатическим условиям, к видам биоразнообразия, цепи питания в соответствии с местом обитания.

По словам Гараева, недостаточность производства меда в стране продиктована недостаточностью медоносов и пчелиных семей на той или иной территории.

«Пчеловоды хотят меньшими трудозатратами достичь большей отдачи, но не понимают, что это скажется на качестве продукта – он потеряет свою эндемичность и особый вкус. Кроме того, завоз других видов пчел нанесет серьезный ущерб биоразнообразию данной местности», – уверен эксперт.