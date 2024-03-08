Отношения Германии и Североатлантического альянса могут осложниться в связи с перехватом разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Такое мнение приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, из перехваченной беседы офицеров ВВС ФРГ следует, что в Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США, они помогают Киеву обслуживать «сложную западную технику». В то же время, уточняет WSJ, перечисленные страны отрицают работу своих военных на территории Украины. Как продолжает американская газета, эта утечка может спровоцировать напряженность в отношениях Берлина с союзниками по НАТО.

Шольц выступает против передачи Taurus Киеву и обосновывает свой отказ, в частности, тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов в Украине. Как отмечает газета, утечка разговора немецких военных «вызвала ярость в Германии». Кроме того, эксперты, с которыми побеседовало издание, считают, что этот инцидент сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

По сведениям The Wall Street Journal, виртуальная беседа офицеров ВВС ФРГ велась на платформе WebEx, при этом один из участников встречи находился в Сингапуре и подключился к разговору через свой мобильный телефон. Неназванные немецкие чиновники сообщили газете, что WebEx активно используется для переговоров как военными, так и сотрудниками других ведомств в Германии. «Произошедшее должно послужить тревожным сигналом», – считает один из собеседников издания.

Интересно, действительно ли речь может уже идти о присутствии военных стран НАТО в Украине? Пусть о небольшом и узкоспециализированном, но всё же. К каким последствиям это может привести, если об этом узнают в Кремле? Ведь оттуда уже звучали угрозы, что такие действия будут расцениваться как вступление блока НАТО в войну в Украине.

Свои соображения на этот счет выразили в беседе с # немецкие аналитики.

Как говорит руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям, доктор Штефан Майстер, мы все знаем, что страны НАТО активны в Украине с точки зрения обучения, нацеливания и поддержки украинской армии в Черном море для нападения на российский Черноморский флот.

«И в России об этом знают. Эта дискуссия о том, как далеко можно зайти в поддержке Украины. Никаких войск НАТО, воюющих на стороне Украины против России, не будет, в том числе и на территории Украины. Но чем дольше будет длиться война, тем больше НАТО будет участвовать в поддержке Украины», — отметил доктор.

По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы сделать это большой темой, а Россия не заинтересована в эскалации войны в войну с НАТО.

«Но риск эскалации растет, Россия может убить, напав на Украину, солдат НАТО, как тогда отреагирует страна происхождения этих солдат? Когда солдаты НАТО помогают Украине наносить удары по объектам в России, насколько НАТО участвует в войне? Именно по этой причине канцлер Германии Олаф Шольц так осторожно отправляет системы вооружения, которые требуют либо длительной подготовки украинской стороны, либо немецких солдат, эксплуатирующих эту технику.

Мы вступаем в новую фазу войны, в которой Запад будет все активнее и активнее вмешиваться в борьбу с Россией, не будучи втянутым в войну. Но эта линия получает всё большее наполнение», — констатирует Майстер.

Аналитик, издатель и главный редактор журнала Neue Zeiten и YouTube-канала Neue Zeiten TV (ФРГ) Александр Черкасский отметил касательно прослушки, что, во-первых, беседа этих генералов велась в качестве обычного обсуждения – мол, что будет, если будет так или сяк… «То есть, это не какая-то запись с совещания Генерального штаба, а просто обсуждение темы между коллегами, которая носит такой, гипотетический характер.

Во-вторых, есть ли в Украине какие-то военнослужащие армии ФРГ, НАТО, об этом мы с вами не знаем и вряд ли в ближайшее время узнаем. Официально о таком не сообщалось. А различные инсинуации в прессе нет смысла обсуждать», — считает аналитик. По его словам, даже если такие военные в Украине есть, всегда найдется способ объяснить их присутствие в таких рамках, которые не противоречат действующему законодательству.

«Что же касается реакции России, насколько я знаю, согласно международному праву, присутствие иностранных советников в той или иной стране не является причиной вовлечения их государств в войну с противостоящей стороной. Приведем примеры. Во время Вьетнамской войны в этой стране присутствовали советские советники, но американцы же не считали, что СССР воюет против США, и не бомбили за это Советский Союз. То есть, это, а также поставка вооружений воюющей стороне является обычной практикой, находится в рамках международных юридических норм, и я не вижу здесь casus belli (формальный повод для объявления войны – Авт.). Абсолютно», — заключил Черкасский.