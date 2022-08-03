Россия и во время Второй Карабахской Войны помешала нам поставить точку на карабахской войне, полностью завершить ее. А когда война не заканчивается, есть вероятность ее возобновления, в подобных случаях нередко карт-бланш получают реваншисты.

Именно поэтому мы теперь и наблюдаем довольно странные, а порою даже не совсем понятные выходки армянских политиков и общественных деятелей. Премьер-министр Никол Пашинян то говорит о мире и выражает, якобы, готовность выполнения самых последних мирных соглашений, то карабахские сепаратисты выступают с резкими милитаристскими призывами…

Сперва заметим, что армянские реваншисты за это время ничего не добились. Им не удалось свергнуть пашиняновскую власть – Кочарянам и Саргсянам не удается собирать заметно крупные акции протеста, подавляющее большинство армянского общества поддерживает нынешнюю власть.

Это не оставляет место для фокусов и премьеру Пашиняну, а потому ему вместо того, лучше заниматься продвижением мирного процесса и претворением в жизнь последних мирных соглашений, чего пока не происходит. Во-первых, по той простой причине, что скорейший мир не входит и в планы Кремля. Москва вовсе не намерена так легко отказаться от карабахских рычагов давления на обе страны. Не стоит забывать, что Москва удерживается в Южном Кавказе благодаря абхазскому, южноосетинскому и карабахскому конфликтам. Не будь этих конфликтов, все изменится за один день – геополитическая карта региона получит совсем иную окраску…

Заметим, что, когда мы освободили основную часть наших оккупированных районов, многие подумали, что процесс уже полностью завершился. Но это было поспешное заключение. На самом деле Россия с самого начала не была против освобождения этих районов. Главным условием того всегда было размещение в регионе российских миротворцев. Это уже произошло, и мы получили обратно подавляющую часть наших оккупированных районов.

Тут вовсе не стоит забывать то, что и Азербайджан оказывал давление на Москву и предлагал взаимный торг – Баку учитывает геополитические интересы России на Кавказе и взамен этого получает свои оккупированные территории. Конечно, Москве нужны были более надежные гарантии и это было размещение миротворцев, что она и получила.

Но согласно соглашениям, в случае, если одна из сторон потребует вывода российских войск, они будут выведены. Однако не стоит думать, что произойдет это так быстро. Армения ни в коем случае не выступит против российских войск, не потребует их вывода. Даже, если Запад, особенно, Франция и США дадут гарантии, она не поменяет Россию на Запад – Ереван еще долго будет оставаться сателлитом Москвы.

Что касается Азербайджана, тут ситуация чуть сложнее. Конечно, Баку хочет, чтобы российские миротворцы покинули Нагорный Карабах как можно скорее. Но в случае реализации этого сценария не будет ли Россия разыгрывать против Азербайджана другие карты? Конечно, в регионе есть и Турция, значение которой с каждым днем для России нарастает. Но у русских есть известная поговорка: дружба дружбой, а служба службой…

Россия опасается и другого сценария: Москву тревожит такая перспектива, что Баку и Ереван сами могут договориться. Поэтому она оказывает давление на Пашиняна, чтобы он не забывал установки и инструкции Кремля. Наконец, в настоящее время идет российско-украинская война, исход которой пока никому неизвестен – это есть война России за постсоветское пространство и от ее исхода будет зависеть и кавказская политика России…