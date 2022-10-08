Ярмарку продукции пчеловодства ждали многие, ведь на ней можно попробовать и приобрести мед из первых рук. В этом году она стартовала 1 октября и продлится до 20 октября. Продукция на любой вкус и из разных регионов страны. Средняя цена за килограмм меда – 25-30 манатов.

Ярмарка работает ежедневно с 9 утра до 19:00, а многие до 18:00 на работе и просто не успевают попасть на нее в будни. Потому большинство выбирается сюда в выходные.

Пчеловод Афган Рамазанов из Гахского района считает, что если бы ярмарка открывалась на час позже и закрывалась на час- два позже, посетителей было бы больше. Пока их немного. Из плюсов он отметил удобное расположение и хорошую организацию.

«Я на ярмарке впервые и на следующий год хотел бы принять в ней участие, так как для пчеловода – это хорошая возможность продать свой товар. Регистрация на участие в ярмарке проходит онлайн. Всего могут принять участвовать 250 пчеловодов, желающих же гораздо больше и попасть на ярмарку, конечно, могут не все. Ярмарка – основное место реализации меда, а вне ее мед реализуем в основном благодаря родственникам и друзьям. Оптовых закупок меда нет, но хотелось бы, чтобы они были», – говорит пчеловод.

Здесь торгуют только пчеловоды, и вся представленная продукция, как заверяют представители Минсельхоза и пчеловоды, прошла лабораторную экспертизу. Качество меда подтверждено документально. Продукцию, не соответствующую критериям, к реализации не допустили.

Рамазанов приехал на ярмарку с липовым медом, медом из держидерева, различной продукцией пчеловодства. В этом году, правда, урожай не такой обильный, как в прошлом, а все из-за дождей и жары. Но качество полученного меда очень высокое.

«Иногда покупатели сомневаются, но, когда видят результаты лабораторной экспертизы, сомнения пропадают. Пчеловодством занимаюсь не так давно, но дело свое люблю и подхожу к нему с душой. Решил пойти по этой стезе три года назад, вернувшись в Азербайджан из России. Я первый пчеловод в семье, остальные специализируются на выращивании фундука. Все начиналось с пяти ульев, а сейчас их у меня уже 85. Также занимаюсь матководством», – делится Рамазанов.

Зоя Ракитина – потомственный пчеловод из Загатальского района привезла майский мед, майский мед с каштаном (порядка 10%), липовый, падевый мед, а также забрус, цветочную пыльцу, прополис.

«Интересно, что пчеловодство – безотходное производство. Даже из пчел, умерших естественным путем, получают подмор, на основе которого делают лекарства», – рассказала она.

Ракитина выразила благодарность организаторам выставки, подчеркнув, что рада принимать в ней участие: «Хорошо, что у нас есть такие мероприятия, они помогают пчеловодам сбывать свою продукцию».

Олег Багров также из Загатальского района. Пчеловод предлагает покупателям майский, горный, майский с каштаном, каштановый, липовый мед и разную продукцию пчеловодства. Какой мед самый популярный? На этот вопрос только один ответ: у каждого клиента свои вкусовые предпочтения.

«Каштановый мед у меня самый дорогой. Он на любителя, темный с горьковатым привкусом, но очень полезен для кровообращения и печени. Каштан – дерево капризное, плохо реагирующее на перепады температуры, дожди. Так что каштановый мед откачать сложно, чаще в меде есть лишь определенный процент каштана. В этом году у нас его откачать получилось. В прошлом году урожай меда был очень хороший, наверно такого не было лет 50. Этот год не такой урожайный, но переход на использование более продуктивных сортов пчел позволил нам получить неплохой результат. Цены зависят от сорта меда и от пчеловодов. У нас цена прошлогодняя, благодаря хорошим урожаям мы смогли не повышать стоимость. Жизнь стала сложнее, цены на многие товары поднялись. Стараемся, чтобы наша продукция была доступной для клиентов», – подчеркивает Багров.

По его словам, так как ярмарка в этом году стартовала раньше обычного, не все еще об этом знают. Количество посетителей во многом зависит от организаторов ярмарки, от того, как ее будут рекламировать.

Ровшан Алиев представляет Астаринский район и на ярмарке не в первый раз. Он привез популярные сорта меда – липовый, цветочный, мед в сотах.

«Мед у меня хорошего качества. Попробуйте и убедитесь сами», – говорит он. Пчеловод подчеркнул, что здесь все участники на равных и для них созданы хорошие условия для реализации.

У Марины Сергеевой из села Ивановка Исмаиллинского района муж пчеловод, а она ему помогает и на пасеке, и в реализации продукции. Супруги привезли на ярмарку горный липовый, горный цветочный и майский мед. Этот год, по словам Сергеевой, выдался у них урожайным.

«Весь мед полезный, душистый. Для детей чаще берут майский мед, а самый покупаемый, пожалуй, горный».

Напомним, что ярмарка, на которой можно приобрести вкусный мед и поддержать отечественных пчеловодов, уже второй год проводится по улице Фатали хана Хойского, 5, недалеко от метро Гянджлик.