Сегодня в Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков состоится открытие фотовыставки «Фотохроники флота с высоты птичьего полета», посвященной Дню Военно-Морского Флота России. Выставка организована при поддержке Русского дома в Баку (РИКЦ) и Пространством Современного Искусства YARAT.

Как сообщили # организаторы вернисажа, материалы для экспозиции подготовлены Международным Бакинским фестивалем стрит-фотографии (BSPF) и Объединением фотографов Азербайджана.

Экспозиция включает в себя кадры, сделанные фотографом Виктором Корвин-Кербер. Вся историческая цепочка, запечатленная в фотографиях автора, поднимает зрителя над уровнем земли и показывает всеми знакомый город и море совсем с другого ракурса.

Располагаясь на границе Европы и Азии, Каспий веками играл важнейшую роль в процессе экономического и культурного развития народов и стран на его берегах. Каспийское море было удобным водным путем, связывающим страны Ближнего и Среднего Востока, а также Индию и Китай с Европой.

Виктор Львович Корвин-Кербер (1894 – 1970) родился в Ревеле (Таллинн) в семье военно-морской элиты. Детские годы Виктора Кербера прошли в Кронштадте. Затем последовал школьный период в Петербурге, где в 1912 году он окончил немецкую гимназию Карла Мая. Будучи гимназистом, Виктор увлекается авиацией, участвует в деятельности первого в России школьного авиационного кружка Николая Фарусека. Еще одним увлечением технически одаренного юноши с детских лет была фотография. Именно в Баку Виктор Кербер получил уникальную возможность сочетать два любимых занятия.

Потомственный дворянин немецкого происхождения, потомок адмиралов Российского Императорского флота, офицер царской армии, белогвардеец, советский инженер, репрессированный, а затем реабилитированный авиаконструктор, офицер Красной Армии, организатор производства, он был незаурядной личностью, чья жизнь была полна взлетов, падений и самых неожиданных поворотов. Неизменным оставалось одно: любовь и преданность морской авиации. Этот выбор жизненного пути был сделан им в Бакинской офицерской школе морской авиации.

И хотя после 1918 года Виктору Львовичу так и не довелось побывать в Баку, именно здесь им была отснята и собрана уникальная коллекция аэрофотоснимков, значимость которой сегодня трудно переоценить.

Выставка продолжит свою работу до 27 июля, ежедневно с 12:00 до 21:00 часов

Вход – свободный для всех желающих.