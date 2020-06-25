Карантинный режим в Азербайджане может быть ужесточен

«В последние дни наблюдается серьезный рост числа заражённых инфекцией коронавируса. Анализ и наблюдения показывают, что установленные особые карантинные правила, санитарно-эпидемиологические требования не дают ожидаемого результата».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

Отмечается, что в ряде случаев субъекты предпринимательства, несмотря на рекомендации Оперативного штаба о вызове на работу по возможности малого числа сотрудников, регистрируя на портале İcazə.e-gov.az весь рабочий коллектив или большую часть его, получают одноразовые разрешения:

«В то же время частные юридические лица, продолжение деятельности которых не разрешено, в некоторых случаях осуществляют регистрацию гораздо большего числа сотрудников, чем нужно для обеспечения охраны и технической безопасности.

Такой подход снижает эффективность от установленных ограничений, создает серьёзные угрозы для здоровья населения.

В связи с этим Оперативный штаб при Кабмине считает необходимым пересмотреть вопрос ужесточения ряда установленных ограничений в связи с числом тех, кому дается разрешение для выхода на работу, и примет все важные решения в данном направлении».