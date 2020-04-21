Карантинные реалии: получат ли продавцы маркетов доплату «за вредность»

24 марта 2020 года решением Кабинета министров в Азербайджане был введен особый режим карантина. В соответствии с этим решением была приостановлена деятельность всех торговых центров (исключение составляют продуктовые магазины и аптеки, которые там расположены). То есть, продавцы, сотрудники маркетов фактически подвергают свои жизни опасности, обслуживая покупателей. А они за это получают доплату, как это делается в Турции, России и в странах Европы?

# решило выяснить, доплачивают ли владельцы маркетов продавцам продуктовых магазинов, которые выполняют профессиональные обязанности, подвергая свои жизни опасности.

Как сообщила глава пресс- службы сети магазинов “Araz market” Бюллура Амирова, начиная с 1 апреля 2020 года были увеличены зарплаты всех работников компании. «Но специального повышения зарплаты работников продуктовых магазинов не было», — сказала Бюллура Амирова.

В Департаменте человеческих ресурсов Сети магазинов «Bizim market» также сообщили о повышении заработной платы всем сотрудникам. «Но отдельного повышения заработной платы продавцов продуктовых магазинов не было», — сказали нам сотрудники департамента.

Кстати, в статье 211 Трудового кодекса Азербайджана указаны представители профессий, которые имеют право на доплату и другие льготы. Работники продуктовых магазинов к таковым не относятся. Но, если учесть, что Трудовой кодекс Азербайджанской Республики начал работать 1 июля 1999 года, когда не было никакого коронавируса, значит необходимо внести изменения в данный кодекс.

Продавцы продуктовых магазинов входят в профсоюзную организацию “Xidmet İş”, который в свою очередь входит в состав Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Мы решили выяснить, какие меры принимает Конфедерация профсоюзов для защиты интересов продавцов продуктовых магазинов в условиях карантина.

«Мы принимаем по этому поводу все надлежащие меры», — заявил # глава пресс- службы Конфедерации профсоюзов Назим Агамиров, но не удосужился обнародовать эти меры. Ответил и просто положил трубку

Председатель оргкомитета профсоюза “Xidmet İş” Роза Эюбова в отличие от главы пресс- службы не видит необходимости в принятии мер для защиты интересов продавцов продуктовых магазинов. «Работа продавцов не является опасной и, следовательно, не нуждается в доплате», — сказала Роза Эюбова.

«В Азербайджане опасности заражения подвергаются не только врачи, но и представители других профессий. В их число также входят работники различных маркетов», — заявил # адвокат Асабали Мустафаев.

По мнению адвоката, владельцы супермаркетов вряд ли станут доплачивать своим работникам за то, что те подвергают опасности свои жизни. «Я думаю, что в данном случае необходимо вмешательство Оперативного штаба при Кабинете министров. После этого, Милли Меджлис должен законодательно закрепить право на доплату для представителей всех профессий, которые продолжают работать, несмотря на опасность заражения, в том числе и для продавцов продуктовых магазинов», — сказал адвокат.