Карабахский сценарий для Донбасса

За ходом войны в Карабахе очень внимательно следили в Украине. Дипломатически Киев в полной мере поддерживал Баку в стремлении восстановить свою территориальную целостность, вернуть оккупированные территории. Между Азербайджаном и Украиной всегда были отношения стратегического партнерства, так что никаких вопросов в том кого поддерживать не возникало в принципе.

Однако дипломатический аспект украинской заинтересованности был далеко не единственным. Из-за российской агрессии и оккупации части территории перед Украиной тоже стоит проблема восстановления своего суверенитета над частью Донбасса, а в будущем и над Крымом. В Москве напрасно надеются, что время работает на агрессора. Никто ничего не забыл и ни от чего не отказался. И война в Карабахе очень достойный вариант возвращения отторгнутого в результате агрессии.

Если отвлечься от чисто военных аспектов карабахской войны, их внимательно изучают специалисты, то возникают очень серьезные условия для кардинального изменения геостратегической ситуации как следствие победы Азербайджана в прошедшей войне. И выходят они далеко за пределы Южного Кавказа.

Начнем с очень важного аспекта. Почему Россия не вмешалась в конфликт и в военные действия на стороне своего формального союзника Армении. Разговоры о том, что война шла на территории Азербайджана и территорию Армении не затрагивали, следует отмести. В других условиях Москва не задумываясь пошла бы на открытую интервенцию, вплоть до нарушения границ Грузии.

Конечно, боевые возможности азербайджанской армии не сделали бы такие действия легкой прогулкой, но потери, в том числе людские, московских империалистов никогда не останавливали.

Важнейшим препятствием для возможной московской агрессии было наличие у Азербайджана мощного союзника в лице Турции. Воевать с последней Россия не решилась, да и по большому счету не могла. Отсюда столь рекламируемая на федеральных каналах так называемая сдержанность. И это первый вывод для Украины в отношении восстановления своего контроля над Донбассом. Без сильного союзника или союзников начинать военный конфликт непосредственно с Россией нельзя. Пока такого союзника у Украины нет.

Есть благожелательные партнеры, которые очень многим помогают, в том числе поставками современного оружия и в подготовке украинской армии, развертыванием возможностей оборонного комплекса. В этом отношении весьма характерна истерика московских пропагандистов в связи с началом совместного производства в Украине турецких беспилотников. Уже сейчас для их новых образцов поставляются двигатели, которые изготавливают украинские предприятия.

Большую помощь оказывают Великобритания и Франция в поставке и производстве столь необходимых кораблей для защиты морского побережья. Это необходимо в связи с претензиями России на военно-морское доминирование в Черном и особенно в Азовском море. Несколько современных кораблей передают США, в том числе и с подготовкой украинских моряков.

Все это очень важно, но стать плечом к плечу с Украиной в отражении российской агрессии пока не отваживается никто. Хотя не исключено, что в ближайшей перспективе все может измениться.

При этом в Киеве никто не призывает воевать за Украину. Освобождение своих территорий она должна осуществить самостоятельно. Задача союзников только одна — не допустить прямой интервенции России.

Так называемая сдержанность Москвы в Карабахе вызвана в том числе существенным уменьшением ресурсов в распоряжении Путина и Ко. Москва участвует в нескольких конфликтах, некоторые довольно далеко от ее границ, и еще один горячий она просто не потянет. В материальном и финансовом измерениях.

После крымской авантюры и провалом проекта так называемой Новороссии среди российской элиты начались, пусть не очень публичные, дискуссии какой курс проводить в дальнейшем. Так получилось, что почти по всему периметру российских границ стараниями московской агрессивной политики появились открытые и нейтрально враждебные соседи.

Грузия и Украина открыто провозгласили прозападный курс и реформируют, в частности, свои армии по натовским стандартам. Молдова стоит на пороге крутого поворота своей внутренней и внешней политики в западном направлении и начинает прилагать усилия по ликвидации пророссийского сепаратистского образования Приднестровья.

Приход новой американской администрации будет означать ужесточение противостояния с Россией и большую поддержку Украины и Грузии. Не случайно украинская делегация на переговорах по Донбассу занимает все более жесткие позиции и напрочь отказывается идти даже на малейшие уступки. Навязывание Москвой так называемых прямых переговоров с ее марионетками на Донбассе Киев отказывается даже обсуждать. Россия открыто названа агрессором и только с ней могут быть хоть какие-то переговоры.

Карабахская война полностью нивелировала тезис о том, что конфликты с сепаратистскими образованиями, созданными и поддерживаемыми Россией, не имеют военного решения. Как оказалось, имеют. Судя по всему в Кремле прекрасно понимают, что соответствующие выводы сделали в Киеве и Тбилиси и первый кандидат на такой вариант решения это Донбасс.

Не случайно в Первопрестольной серьезно забеспокоились. Там не кончается подлинная истерика в связи с переброской украинских войск к линии разграничения на Донбассе.

В Черном море все чаще появляются военные корабли стран-членов НАТО. Довольно серьезные морские соединения находятся вблизи в Мраморном и Эгейском морях. Стратегические бомбардировщики США практически на регулярной основе в сопровождении украинских истребителей совершают облет российской границы в оккупированном Крыму и побережья Азовского моря. Разведывательные самолеты Великобритании и США практически постоянно мониторят российскую систему ПВО, находя в ней провалы и уязвимости.

Постоянно идут военные учения украинской армии и военных из стран НАТО. Военный бюджет Украины постоянно наращивается, оборонный комплекс производит и поставляет в армию все новые образцы вооружения по стандартам НАТО.

Москве дают понять, что она не может рассчитывать на безнаказанность в отношении Украины и Грузии. Хотя формального союза нет, но Запад и США в первую очередь полны решимости положить конец российской безнаказанности, которая была в прошлом.

В Киеве прекрасно понимают, что наступил очередной этап дипломатической изоляции России. Ее отношения с Германией испорчены настолько, что в Берлине даже не рассматривают варианты их исправления.

С Францией тоже не все хорошо, что выражается в постоянных утечках конфиденциальных переговоров президентов Путина и Макрона. На очереди принятие санкций европейских стран, а судя по резолюциям и законам, принятых американским конгрессом Вашингтон тоже к ним присоединится.

Втягиваться в открытую войну за Донбасс для Москвы очень хлопотно и в чем-то даже опасно. Российское оружие не показало себя в Карабахе и на Донбассе оно не в лучшем состоянии. Да и нет формальных оснований Кремлю вступать в войну с Украиной, которая не посягает на российскую территорию. Аналогия с Арменией очевидна. Один раз Москва так заявила, второй она так заявить будет вынуждена.

Конечно, возможно участие российских военных под видом так называемых добровольцев, но этот фиговый листок никого в заблуждение не введет.

Карабах показал, что союзник из России так себе. В Кремле очень боятся большого конфликта и эту ситуацию Киев, судя по всему, так или иначе, использует.

Следует ожидать карабахского сценария и для Донбасса, а из Приднестровья Россия сама уйдет. Таковы следствия победы Азербайджана в карабахской войне.