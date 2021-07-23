Символы важны. Особенно тогда, когда ты более четверти века живешь с ощущением поражения и потери. И потому победа в Отечественной войне за возвращение Карабаха, увенчавшаяся освобождением города Шуша, не могла не отразиться на подъеме нашей культуры. Ведь именно Карабах является тем родником, из которого проистекает чистое, первичное вдохновение азербайджанской музыкальной культуры.

Буквально сразу после объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана наша академическая музыкальная культура будто воспряла, вздохнула полной грудью, сжавшейся до того пандемической паникой, ввергшей в ступор и стагнацию всю культурную жизнь страны.

Итак – о событии! Впервые в истории знаменитого лейбла, SONY выпускает диск с азербайджанской симфонической музыкой в исполнении одного из лучших коллективов Европы – Лиепайского Симфонического Оркестра (LSO). Уже сам факт подтверждает как минимум три истины: высочайшую художественную ценность записанных произведений, выдающееся мастерство исполнителей и безупречное техническое качество записи, соответствующее мировым стандартам.

А теперь: элементарная математика. Один — азербайджанский дирижер, маэстро Ялчин Адигезалов, два — симфонический мугам: «Раст» Ниязи, и «Сейгях» Васифа Адигезалова. Трое солистов: трио «Карабах» — Мансум Ибрагимов, Эльчин Гашимов, Эльнур Ахмедов. Все вышеперечисленные родом из Карабаха. И даже обложка диска оформлена работой всемирно известного карабахского художника Тогрула Нариманбекова. Но – довольно «местничества», ибо Карабах – достояние всего Азербайджана, и самым прямым свидетельством тому в масштабах этого проекта еще одна цифра – семь! Семь азербайджанцев, проживающих кто на исторической Родине, кто за рубежом, но хранящих в сердце любовь к своей культуре и земле: Т. Аббасов, Э. Керимбеков, Т. Мамедов, Р.Мехтиев, У. Гасымов, Э.Сафаров, А.Саидов, откликнулись на призыв дирижера и осуществили обеспечение материальной базы этого уникального проекта.

Как результат – азербайджанский симфонический мугам теперь будет доступен не просто на «твердых» носителях компакт-дисков, которые в современном мире выполняют скорее роль имиджевой сувенирной продукции. Он получит распространение на самых популярных мировых аудио — онлайн платформах, специализирующихся на музыкальном контенте, таких как Amazon Music, Spotify, Soundcloud и других. В истории лейбла, повторюсь, это первый азербайджанский контент классической симфонической музыки. В условиях, когда вчерашний оккупант не устает на весь мир строить из себя жертву, и даже не думает отказываться от своих претензий, важен каждый символ, знак, культурный «межевой камень», указывающий на принадлежность этой земли и ее истории азербайджанскому народу. Да, мы победили на поле боя, но борьба за умы и души людей, в особенности же, мировых культурных и политических элит (если у последних вообще есть души, конечно!) – продолжается.

Объявление города Шуша культурной столицей было невероятно дальновидным и стратегически выверенным шагом. И результат не замедлил себя показать – подобные знаковые события являются ничем иным, как доказательством эффективности этого шага в деле душевного подъема азербайджанской национальной культуры. Возможно, не осведомленная и истосковавшаяся по свадебным тусовкам чиновничья элита пока еще не осознает значимости этого важного события. Что ж, не ими добыта эта победа, и не для них Узеирбек и Ниязи, Фикрет Амиров и Васиф Адигезалов создавали свои гениальные партитуры. У них все еще «своя свадьба»…

А у молодого поколения этой страны звучит свой победный, рыцарский «Раст» и поднимает боевой дух «Карабах Шикястяси»! Нам здесь жить и строить будущее, формировать новое мировоззрение нации, возрождать на исторической земле истинную культуру, которой можно и стоит гордиться!

Аждар Улдуз, специально для «Зеркала»