Карабахские сепаратисты приветствуют Кремль: недовыборы в условиях пандемии

Несмотря на опасность для здоровья обычных людей, незаконные власти Нагорного Карабаха все-таки не отказались от проведения второго тура так называемых президентских выборов. В связи с угрозой распространения коронавируса сепаратисты даже объявили с 12 апреля чрезвычайную ситуацию в «НКР», но голосования откладывать не стали.

Абсолютное противоречие здравому смыслу. Более того, даже согласно тамошнему законодательству, выборы не проводятся в случае введения режима чрезвычайного положения. То есть, сами приняли эти нормы, сами же и нарушили. Второй тур был назначен вопреки протестам оппозиции и опасениям местных жителей. Оппозиция призвала граждан бойкотировать это событие, однако голосование состоялось даже в изолированных из-за коронавируса общинах.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. По последним данным число зараженных достигло шести.

Итак, 14 апреля утром, как сообщает независимый ресурс «Кавказский узел», все избирательные участки открылись в Нагорном Карабахе. А за ходом голосований следили более 450 наблюдателей — местных и из Армении, но ни одного международного. Итоговая явка составила 44,9 процента. До закрытия избирательных участков всего проголосовали 47 050 человек. Общее число людей, имеющих право голоса, в Нагорном Карабахе составляет 104 743 человека, сообщила «председатель ЦИК» Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян.

Напомним, что во втором туре на оккупированных землях боролись за пост «президента» два кандидата, набравшие больше голосов — бывший «премьер-министр НКР» Араик Арутюнян (за него в первом туре проголосовали 49,6% избирателей), и нынешний глава «МИД НКР» Масис Маилян (26,7%). При этом, согласно опросам, многие на улицах говорили, что все равно «президентом» станет Араик Арутюнян.

Бытует мнение, что Маилян скорее из лагеря нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а вот Арутюнян – выразитель интересов традиционной власти, карабахского клана.

Интересно, что уходящий «президент НКР» Бако Саакян, пришедший проголосовать на один из избирательных участков, почему-то решил выступить там с речью о дружбе с Россией — видимо, посыл такой, мол, даже если изберут прозападного ставленника Пашиняна, мы все равно надеемся только на Москву. То есть, признание решающей роли Кремля в вопросе урегулирования карабахского конфликта. «Армяно-российские отношения необходимо в будущем всячески развивать и укреплять, ведь они проверены веками», — заявил журналистам Бако Саакян. «Армяно-российская дружба – это союзнические, братские отношения, фундамент которых был заложен много веков назад. Ее нужно продолжать, особенно в этот непростой период, когда и Россия, и наша родина оказались в такой сложной ситуации», – заявил Саакян.

Еще перед первым туром ведущие державы и международные организации, а также страны-партнеры Азербайджана выразили однозначное неприятие этому незаконному акту на оккупированных землях, проявив редкую солидарность в этом вопросе. Армян это не могло не задеть. Шутка ли, против выразился и ЕС, и такие близкие соседи как Грузия и Иран. Видимо, поэтому прямо перед вторым туром глава МИД Армении Зограб Мнацаканян решил прокомментировать международную реакцию на эти «выборы». Впрочем, оценки его были уклончивы. «Выборы в Арцахе преследуют три ключевых аспекта в контексте прав человека, безопасности и мира. Эти выборы необходимы», — сказал Мнацаканян. По его словам, они выполняют «очень важную функцию по организации в демократическом формате жизни, управления, как политической единицы, которая в состоянии все это организовать самостоятельно».

«Мы знакомы с оценками в этой связи, и это носит последовательный характер. Для нас также остается чрезвычайно важным естественное продолжение мирного процесса, и мы полностью сосредоточены на нем. Кроме того, субъектность и роль Нагорного Карабаха в мирном процессе более чем подчеркнуты в наших позициях. Вы очень хорошо понимаете, что будущее Арцаха без Арцаха решаться не будет. И для этого у властей Арцаха должен быть соответствующий мандат, который получается на выборах», — сказал Мнацаканян.

То есть попытался подпустить легитимности туда, где быть ее не может априори.

Но, как бы там ни пыжились в оценках армянские политики, факт неизменен – никто эти «выборы» не признает. И кто бы там не стал очередным «президентом», тоже решающего влияния на ситуацию вокруг НК не окажет. Это может как-то сказаться на позициях Пашиняна, но это уже не международный, а внутриармянский вопрос.