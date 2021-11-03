В Азербайджанском национальном музее ковра 5 ноября состоится мероприятие, посвященное Дню Победы. На мероприятии состоится торжественная, с соблюдением всех древних традиций, церемония срезания со станка ковра «Зяфяр» («Победа»), сотканного в рамках проекта «Ковровая карта Карабаха», и презентация гобелена «Шуша», автором которого является Заслуженный художник Азербайджана Адиль Шихалиев.

История ковра «Зяфяр» уникальна: за 44 дня Отечественной войны музеем была составлена интерактивная «Ковровая карта Карабаха» для популяризации карабахских ковров. Изначально наиболее известные фрагменты ковров каждого региона Карабаха были показаны на этой карте в черно-белом изображении, но по мере освобождения исконных земель Азербайджана нашей доблестной армией эти фрагменты окрашивались в яркие цвета ковровых узоров.

После Победы на основе этой карты был соткан ковер «Зяфяр» («Победа»), посвященный торжеству нашей славной армии во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ковер включил в себя неповторимые орнаменты знаменитых композиций различных районов Карабаха – «Ханлыг» (Джебраил), «Губадлы» (Губадлы), «Бахманлы» (Физули), «Лампа» (Шуша), «Гасымушагы» (Лачин), «Шабалыд-бута» (Агдам), «Ачма-юмма» (Ходжавенд), «Челеби» (Тертер), килим (Зангилан), зили (Кельбеджар).

Примечательно, что в орнамент ковра «Зяфяр» вплетены слова Верховного главнокомандующего, ставшие лозунгом: «Карабах – это Азербайджан!», и орнаменты, символизирующие единство нашего народа и дух победы.

Для создания ковра были использованы нити 48 цветов, а в целом работа заняла три месяца.

Музейный центр «Ичеришехер» 5 и 6 ноября проведет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

5 ноября сотрудник Музейного центра «Ичеришехер», доктор философии по истории Сабухи Ахмедов в Дворцовом комплексе Ширваншахов выступит с докладом «Славная страница истории Азербайджана – 44-дневная война», посвященным Дню Победы – 8 ноября. В этот же день в Бакинском доме фотографии состоится выставка «Новости с фронта». В экспозиции будут представлены фотографии, снятые фотожурналистом агентства «Азертадж» Тофиком Бабаевым во время войны.

6 ноября в Музее антикварных предметов Историко-этнографического заповедника «Гала» состоится встреча с ветеранами Отечественной войны и членами семей шехидов. Также 6 ноября в Ичеришехер, в АРТ зоне парка «Дворец бакинских ханов» состоится выставка ручных работ участников конкурса детского рисунка «День Победы» и церемония награждения победителей.

4 ноября в 18.00 в Галерее искусств Музейного центра состоится торжественное открытие «Выставки Победы», приуроченной к первой годовщине победоносного окончания Отечественной войны и освобождения Карабаха от оккупации.

Это грандиозное событие, воплощенное в жизнь благодаря умелым действиям доблестной армии Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, вписано золотыми буквами в историю нашей страны, и творческие люди всем сердцем откликнулись на него в своих работах.

Мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики, Союзом художников Азербайджана и Музейным центром Азербайджанской Республики.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства – работы художников разных поколений, включая признанных мэтров того или иного жанра. Среди них – Народный художник Азербайджана Салхаб Мамедов, Народный художник Азербайджана Сируз Мирзазаде, Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, Одтекин Агабабаев, Ирина Эльдарова, Инна Костина, Эльдар Бабазаде, Эльдар Гаджиев, Орхан Гусейнов, Назим Рахман, Натик Фараджуллазаде, Рза Авшар, Низами Атаев, Гаджимирза Фарзалиев, Асим Расулоглу, Эльшан Сарханоглу, Вяфа Велиева, Сабир Чопуров, Намик Ибадуллаев, Интигам Агаев, Мамед Мамедов, Расим Рза, Огтай Гулиев, Назим Мамедов, Абульфаз Самедов, Нигяр Нариманбекова, Иса Мамедов, Ибрагим Гасанов и многие другие.

Многие произведения в экспозиции воссоздают перед зрителем пейзажи Карабаха, этого благословенного азербайджанского края, более трех десятилетий пребывавшего под оккупацией. К примеру, «Кельбаджар» и «Карабах» Одтекина Агабабаева, «Худаферинский мост» Намика Фараджуллазаде, «Чыдыр дюзю» Назима Мамедова, «Шуша. Мечеть Йухары Говхар ага» Намика Ибадуллаева и т.д.

Ряд работ, выполненных в последние десятилетия, отражают горькие исторические события, сопровождавшие оккупацию Карабаха. Таковы, к примеру, работы Асима Расулоглу «Ходжалы», а также произведения Сабира Чопурова «Ходжалинские беженцы» и «Матери шехидов», написанные с помощью нестандартного материала – нефти.

И, конечно, абсолютное большинство выставленных работ, выполненные в течение последнего года, являют зрителю все грани величайшего события в новейшей истории нашей страны – Победы в Отечественной войне 2020 года.

Это триптих Сируза Мирзазаде «И ангелы говорят: «Гарабах – это Азербайджан», «Осеннее дерево» Салхаба Мамедова (всполох багрянца за минным ограждением), «Солдат Победы» Низами Атаева, «44 дня» Эльдара Бабазаде, «Победа» Абульфаза Самедова, «Артиллерия» Огтая Гулиева, «День Победы» Ирины Эльдаровой, триптих «Марш Победы» Эльшана Сарханоглу, «Аллах рехмет елесин шехидам» Расима Рзы и другие произведения живописи. В числе работ декоративно-прикладного направления, отражающих исторические для нашей страны события прошлой осени, – гобеленовый триптих Вяфы Велиевой «Триумф Победы» и «Ковер Победы» Эльдара Гаджиева, на котором изображен красный конь (поэтический образ скакунов карабахской масти, имеющих золотистый окрас), попирающий дракона.

Всего на выставке представлено более 100 работ художников.

Кулинарное сообщество Azeri Home Chef приурочило ко Дню Победы конкурс «Вкус Победы».

Как сообщила # создатель и руководитель сообщества Фахранда Гасанзаде, в конкурсе примут участие 50 кулинаров. Она подчеркнула, что ограничений в блюдах нет, это — креативный конкурс, в ходе которого каждый кулинар может приготовить блюдо, символизирующее для него победу. Конкурс состоится 14 ноября в парке «Сахиль» в 12:00.

Поэт Ирана Гасымова организует поэтическо-музыкальный вечер, посвященный Дню победы. Мероприятие состоится 11 ноября в LIBRAFF. В рамках вечера Ирана Гасымова и другие популярные поэты Баку прочитают стихи, посвященные героическим сынам Азербайджана.