Все шесть государств Западных Балкан должны стать частью Евросоюза. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, чьи слова передает РИА «Новости».

«У нас был хороший и продуктивный разговор. Мы договорились, что вскоре в рамках поездки на Балканы я нанесу визит в Приштину… Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал глава немецкого правительства.

Для достижения этой цели Шольц призвал косовское правительство к более активным переговорам с Сербией.