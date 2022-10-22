Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, в одностороннем порядке, без координации с партнерами. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

Украинская сторона неоднократно требовала от Берлина предоставления танков Leopard 2. За передачу этих боевых систем высказывался ранее и ряд представителей либералов и «зеленых», однако канцлер до сих пор остается непреклонным в данном вопросе и не раз ссылался на то, что танки не предоставляют Киеву даже США.

«Германия в рамках кругового обмена позаботилась о том, чтобы Украине были поставлены более 100 танков, которые немедленно можно было задействовать — из Чешской республики, Словакии, Словении, Греции», — сказал канцлер.

Отвечая на вопрос, почему Берлин против предоставления Киеву танков западного производства, в том числе немецких Leopard 2, он указал на то, что «на Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства». «Мы стараемся осуществить поставки из других стран. Но, как и прежде, вопрос, какое оружие мы поставляем, основывается на очень ясном принципе — никаких односторонних шагов», — подчеркнул Шольц.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.