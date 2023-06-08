Бывшему президенту США Дональду Трампу пора «отойти в сторону» в предвыборной гонке за пост главы государства, считает экс-губернатор Арканзаса, объявивший о своем участии в избирательной кампании еще в апреле, республиканец Аса Хатчинсон, передает The Hill. По его словам, политик должен выйти из битвы на фоне уголовного расследования против него.

»Республиканская партия должна разъяснить, что нет никаких обязательств поддерживать кандидата, если он будет признан виновным в шпионаже или серьезном преступлении. Дональд Трамп является объектом продолжающегося уголовного расследования, и он должен отойти в сторону», — отметил Хатчинсон.

Как указал кандидат в президенты США, в данной ситуации Трампу стоит поставить благо государства выше своих политических амбиций.

Ранее СМИ сообщили, что федеральная прокуратура США письменно уведомила Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования. Как отмечалось, вероятно, специальный прокурор Джек Смит находится на грани принятия решения о предъявлении обвинения экс-президенту США. (Газета.Ру)