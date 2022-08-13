В ходе выступления на пресс-конференции, которая была посвящена проблемам здравоохранения, премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд случайно проглотил пчелу. Об этом сообщает CNBC News.

Вскоре после инцидента чиновник начал ругаться, пожаловавшись, что насекомое продолжает жужжать внутри него.

«Теперь это видео будут крутить снова и снова, и смех будет от моря до моря… Черт, он у меня в горле застрял… Нет, ну как все-таки этот мелкий … туда забрался!» — подчеркнул Форд во время выступления.

При этом политик также высказался гомофобно. (Газета.Ру)