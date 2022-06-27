Правительство Канады вводит санкции в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с ВПК РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы канадского правительства Джастина Трюдо.

Кроме того, в списки попали 15 украинцев, 13 белорусов и два предприятия Беларуси за связи с РФ. Конкретного перечня подпавших под санкции пока нет.

Кроме того, правительство Канады введет новые меры по запрету экспорта передовых технологий в Россию, в том числе речь идет о квантовых компьютерах, передовом производственном оборудовании, программном обеспечении и сопутствующих компонентах к нему. Также Оттава ввела запрет на экспорт в Беларусь передовых технологий, которые могут быть использованы для производства оружия, на импорт и экспорт целого ряда предметов роскоши. Список к заявлению не прилагается.

Помимо этого, власти Канады по согласованию с США, Великобританией и Японией намерены ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России. В заявлении отмечается, что эта мера, по мнению Трюдо, «еще больше изолирует Россию от международного рынка».

В пресс-службе уточнили, что с 24 февраля этого года Канада внесла в санкционные списки уже 1 070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси. Санкции связаны с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.