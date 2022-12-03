Власти Канады расширяют санкции в отношении иранских чиновников и организаций, которые, по данным Оттавы, несут ответственность за нарушения прав человека и действия, угрожающие международному миру и безопасности. Это следует из заявления главы МИД Канады Мелани Жоли.

В санкционный список были добавлены 4 человека и 5 организаций, в том числе Safiran Airport Services — иранская коммерческая и грузовая авиакомпания, «координировавшая полеты российских военных самолетов между Ираном и Россией, через которые иранский режим переправлял смертоносные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Иране».

Также санкции затронули дочернюю компанию Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, которая заключила соглашения с мобилизационными силами сопротивления Basij Resistance Mobilization Force и КСИР о предоставлении исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку БПЛА серии Shahed.

«Эти действия являются последним примером реакции Канады на отвратительное поведение иранского режима внутри страны и за рубежом. Канада будет продолжать работать со своими международными партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям режима и усиливать мужественные голоса иранцев, которые отказываются молчать», — говорится на сайте МИД Канады. (DW)