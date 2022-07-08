Канада направит в Украину 39 бронированных машин производства General Dynamics. заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Как передает Reuters, об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Бронированная боевая машина поддержки, изготовленная одним из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники General Dynamics, может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин или для перевозки военных.

Министр обороны сообщила журналистам, что сделка по бронетехнике для Украины является дополнением к отдельному многомиллиардному контракту на поставку 360 машин для вооруженных сил Канады, договоры по которому были заключены с General Dynamics Land Systems в 2019 году.

«Эти 39 автомобилей начнут поставляться этим летом, а остальные 360 будут доставлены в течение следующих нескольких месяцев», — сказала Ананд.